Multitudinaria manifestación en Gijón para pedir la libertad de las Seis de La Suiza

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este domingo las calles de Gijón en apoyo a las seis personas conocidas como las Seis de La Suiza, que fueron condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería de la ciudad, para reclamar que no se les aplique la pena privativa de libertad, informa EFE.

La marcha reivindicativa, que ha partido desde el paseo de Begoña y ha culminado ante el Palacio de Justicia, ha estado organizada por nueve organizaciones sindicales y en ella ha participado la líder de Podemos, Ione Belarra.

Los manifestantes, entre los que se encontraban los secretarios generales de UGT y CC. OO. en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, han coreado consignas como "que no, que no, que no entran en prisión" y han portado pancartas con lemas como 'Seis de La Suiza libertad' y 'Familias contra la represión'.

Los participantes han pedido la libertad de estas seis personas -una extrabajadora de la pastelería y cinco sindicalistas de la CNT- condenadas, a las que el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón negó la suspensión de la pena de prisión, pese a que la Fiscalía era favorable a ello.

La secretaria general de Podemos ha asegurado que las Seis de La Suiza representan "lo mejor de nuestro país" y su condena es "uno de los mayores atentados a la democracia" de España de "los últimos años", al ver como "se criminaliza con dureza el puro sindicalismo".

"Estas personas son lo mejor de nuestra sociedad. No pueden entrar en prisión personas que lo único que están haciendo es ejercer sus derechos laborales", ha apuntado tras criticar que el juez de este caso ha dictado "polémicas sentencias desde los años ochenta contra el sindicalismo".

Belarra ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "se deje de maquillaje" y "levante el teléfono" para pedir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, en caso de entrar en prisión, se dicte un indulto "a la mayor brevedad".

El Tribunal Supremo ratificó en junio del pasado año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas las puertas del establecimiento.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón ha descartado la suspensión de las condenas a las que fueron condenadas estas personas, por lo que deberán entrar en prisión en los próximos días, según fuentes sindicales.