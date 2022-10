Neymar responsabiliza a su padre de las negociaciones de su fichaje en el Barça durante su juicio por estafa

El delantero del Paris Saint Germain Neymar da Silva ha negado que participara en las negociaciones por su fichaje para el FC Barcelona desde el Santos FC en 2013: "Se encargaba mi padre. Yo firmo lo que él me dice", según informa Europa Press.

El futbolista ha declarado este martes en la Audiencia de Barcelona en el juicio en el que está acusado de presunta estafa y corrupción en su traspaso al club blaugrana, y ha optado por contestar solo a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa. Neymar y los expresidentes del FC Barcelona se enfrentan a cinco años de cárcel por presunta corrupción y estafa en el traspaso del jugador al Barça desde el Santos FC en 2013.

Neymar se ha desentendido de las negociaciones del contrato con el Barça y también de la renovación que había firmado antes con el Santos FC, que le supuso aumentar la cláusula de rescisión pero acortar el plazo para que terminara en 2014 en lugar de 2015.

Él "quería ir al Barça" según Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha contado este martes al declarar como testigo que su club negoció con el jugador para ficharlo, pero que el delantero "quería ir al Barça".

Ha declarado por videoconferencia y ha concretado que en 2011 le ofrecieron 45 millones por el total del fichaje y que en 2013 el club subió la oferta, fijando en 36 millones solo la parte relativa a los derechos federativos.

"Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça", ha contestado al preguntarle por qué el jugador no fue al Real Madrid a pesar de esta oferta.

En cambio, ha dicho no recordar ninguna reunión con representantes del grupo Dis, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.

El padre de Neymar dice actuar legalmente

Neymar Santos, ha reconocido que desde 2009 "el Real Madrid hace ofertas a Neymar siempre" aunque ha añadido que su hijo quiso jugar desde niño en el FC Barcelona, club con el que firmó un acuerdo de prioridades antes de su fichaje por el conjunto azulgrana procedente del Santos FC brasileño.

"Neymar, desde los 12 años, tiene propuestas. Cuando hay ventana de fichajes siempre hay ofertas. El Real Madrid siempre le hace ofertas desde 2009. Él quiso jugar en el Barça desde niño", ha declarado Neymar da Silva Santos.

El fiscal ha expuesto que en 2011 el jugador acordó fichar para el Barça por 36 millones y, sin embargo, cuando finalmente lo hizo en 2013 la suma ascendió a 46 millones, lo que el padre y representante del futbolista ha justificado diciendo que "las cosas cambiaron, en 2011 era un promesa y, en 2013, era una realidad".

Neymar padre ha asegurado que siempre creyó actuar legalmente y ha sido preguntado por la empresa N&N, con la que la familia representa al jugador, y ha aclarado que él y su esposa, Nadine Gonçalves, son ambos socios de la empresa pero "ella tiene una posición representativa" y él, administrativa.

Por su parte, la madre de Neymar, Nadine Gonçalves, ha contestado a una sola pregunta de la Fiscalía para declarar que no participó en la negociación de ningún contrato de su hijo con el Barça.

Los padres de Neymar están acusados, como su hijo, de presunta corrupción y estafa en el traspaso del jugador: para el padre, la Fiscalía pide una condena de dos años de cárcel y, para la madre, una condena de un año.