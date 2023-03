La oposición carga contra Ayuso por la alto cargo que se incluye en el plan para hacer fijos a interinos

La decisión de la responsable del plan para acabar con la temporalidad de 9.500 sanitarios en Madrid, Raquel Sampedro, de incluirse a sí misma en la lista de aspirantes a una determinada plaza fija ha enfurecido a la oposición.

Tanto la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, como el del PSOE, Juan Lobato, y la de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, exigen explicaciones al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre un episodio desvelado por infoLibre y erizado de dudas legales por cuanto la ley estatal sobre el sector público estipula que cualquier autoridad debe abstenerse de “intervenir” en un procedimiento donde tenga “interés personal”. Las tres formaciones califican lo sucedido como un ejemplo de que el PP utiliza las instituciones como “un chiringuito”, en palabras de Mónica García. O un intento de “agenciarse puestos a perpetuidad” ante un eventual cambio de ciclo político, diagnostica Juan Lobato. O como “una triquiñuela para que los suyos sigan chupando del bote”, opina Alejandra Jacinto.

En el ámbito sindical, infoLibre obtuvo solo la reacción de CCOO y de Amyts, segundo y tercero en lo que a representación se refiere en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El Satse, el mayoritario en la sanidad pública de la comunidad, declinó pronunciarse. Y este periódico no logró contactar con los dos últimos de la lista, UGT y Csit. Portavoces de CCOO se limitaron a indicar que el sindicato cree que “se cumplen los requisitos legales exigidos mientras que la directora general de Recursos Humanos del Sermas [Raquel Sampedro] no sea miembro de ningún tribunal de selección”. La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, sostiene que “muy estético no queda” que la directora general opte a una plaza de las convocadas pero aseguró que también ella “tiene derecho”. En su opinión, lo más “preocupante” es que el sistema de nombramiento de altos cargos prime la afinidad política sobre la gestión acumulada por un profesional.

Sampedro es quien en diciembre firmó la resolución oficial por la que se convocaba el concurso de méritos al que luego se ha sumado como aspirante. Es esa resolución –pactada con los sindicatos, insiste la Consejería, y confirman CCOO y Amyts– la que consagra las bases que regirán el llamado proceso de estabilización de interinos sanitarios, es decir, el que les permitirá adquirir la condición de personal estatutario, equivalente al de funcionario de otras áreas públicas. El procedimiento nace al amparo de una nueva ley estatal: la 20/21, cuyas medidas urgentes buscan reducir la temporalidad en el empleo público. La resolución rubricada por Sampedro hace constar que corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos, la que ella misma ostenta, designar a los miembros de la “comisión de selección” encargada de “juzgar el concurso de méritos”.

Frente al laconismo y la comprensión de los dos sindicatos arriba citados, los tres grupos de la oposición parlamentaria madrileña observan el caso de la alto cargo del Sermas como ejemplo de la política seguida por el Ejecutivo madrileño.

“Esta noticia -afirma Mónica García, jefa de filas de Más Madrid- es especialmente relevante no solo por el hecho de que un cargo del Gobierno de Ayuso esté dirigiendo una estabilización de profesionales a la que opta ella misma, sino también por su relevancia estos últimos meses”. ¿Por qué? Porque “se trata de la misma persona que imposibilitó un acuerdo en la huelga de médicos de atención primaria durante meses, y que ha llevado al caos a los profesionales de la sanidad madrileña”. “Es -concluye la diputada- el enésimo ejemplo de uso de las instituciones como si fueran un chiringuito”.

Desde el PSOE, el candidato a la Presidencia, Juan Lobato, da un paso más. “Exigimos –espeta Lobato– que Sanidad aclare si hay más directivos o altos cargos, presentes o pasados, que estén colocándose en estas plazas. Y, sobre todo, que aclare si la autocolocación de Raquel Sampedro es lícita. Porque, además de no ser nada ética, tiene bastantes visos de ser ilegal”. El dirigente socialista se refiere a la supuesta conculcación de la obligatoriedad legal de que un cargo público se abstenga de intervenir en un procedimiento donde tenga “interés personal”.

Para Lobato, la Consejería madrileña de Sanidad “sigue siendo una fuente inagotable de escándalos hasta el último de sus días”. “De hecho –agrega–, este escándalo en el que la directora de Recursos Humanos de Ayuso se ha colado en su propia lista de aspirantes a una plaza fija parece un intento de agenciarse unos puestos a perpetuidad ante la llegada de un cambio de ciclo político”.

Para la portavoz y candidata de Unidas Podemos en las autonómicas del 28 de mayo, Alejandra Jacinto, el caso de Raquel Sampedro es “indecente”. “Es indecente –explica– que no solo maltraten la sanidad pública, tanto a sus profesionales como a los pacientes, sino que además quieran hacer negocio con ella, ya sea siendo la mejor comercial del grupo Quirón o colocando a sus altos cargos".

Jacinto no se para ahí. Y asesta una segunda bofetada: "Mientras la gran mayoría de médicos que hacen el MIR se van de Madrid por las nefastas condiciones que ofrece el Gobierno de Ayuso en los hospitales y centros sanitarios madrileños, se buscan la triquiñuela para que los suyos puedan seguir chupando del bote, como con el bono social térmico para familias vulnerables”.