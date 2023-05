Page sobre su hija: 'Tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano'"

"Yo se lo digo a mi hija: 'Tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano'", así se ha referido, el actual presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE para el 28 de mayo, Emiliano García-Page en un mitin en Guadalajara, a la vida sexual de sus hijos. El dirigente socialista admitió hablar de todos los temas con ellos salvo de cómo les van "las cosas sentimentales", aunque sí reconoció hacerlo con su hijo "que uno de esos de raza...", una afirmación que también ha despertado muchísimas críticas.

Sobre su hija, el actual presidente castellanomanchego, que opta a la reelección el próximo 28M, añadió que "a veces he pensado, por las tardes-noches cuando duermo y digo: ay mi hija a ver cuándo se echa... ya ha tenido novios pero bueno... decidió estudiar antes que... empezó por las clases teóricas", despertando las risas del público asistente y comparándola luego con su hijo: "Yo se lo digo a mi hija: 'Tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano'".

Page ha entrado en una competición por ser el mayor cuñado de España en la barra del bar. El otro día, en un mitin, quería casar a la candidata del PSOE en Talavera. Ahora habla así de su hija. Está a dos mítines de someterla a la prueba del pañuelo. pic.twitter.com/lelf1Gj4ol — Marta Marcos (@MartaMarcos5) 17 de mayo de 2023

Page continuó expresando su deseo de que su hija encuentre "una buena gente, de la que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa y que no tenga que mirar nuca por el retrovisor" y luego acabó diciendo que, cuando tuviera novio, su hija "se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido", haciendo referencia al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y levantando, de nuevo, las carcajadas de los asistentes al mitin. El presidente autonómico concluyó ironizando que con una pareja como Bellido, él "dormiría tranquilo, el padre estaría encantado de la vida, no discutiría ni con el cuñado, ni con el suegro. Y decirle yo al revés a Pablo: 'Pablo, Pablo... qué tal se porta mi hija'", acababa entre risas.

No es la primera polémica que sacude a Emiliano García Page en el último mes. Durante los prolegómenos de la campaña electoral, el presidente castellanomanchego fue objeto de críticas durante un acto en Talavera de la Reina por bromear sobre Tita García Élez, regidora del municipio, diciendo que "hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa". “Si quieren los del PP quitarse a Tita de encima, ya saben lo que tienen que hacer”, añadió. Por otra parte, el PP le reprochó a Page su actitud "bochornosa" durante el acto no solo por las palabras sino también por besar y abrazar a la alcaldesa de Talavera de la Reina de forma muy efusiva.