La participación en Aragón se sitúa en el 40,93% a las 14:00

14:51 h

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 14.00 horas es del 40,93 por ciento, con 405.936 personas que ya han ejercido su derecho, 0,03 puntos por debajo de las elecciones de 2023.

En las últimas elecciones a las 14.00 horas habían votado 401.161 personas, un 40,96 % del censo.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado en rueda de prensa que se trata de una "participación considerable", con un incremento "importante" desde el avance de las 11.15, cuando habían ejercicio su derecho 107.716 votantes, el 10,85 %.

Por provincias, en la de Zaragoza a las 14 horas se ha registrado una participación del 41,82 %, 0,83 puntos de incremento frente a las elecciones de hace dos años, mientras que en Huesca ha sido el 37,73 %, 1,88 puntos por debajo y en Teruel, con un 39,75 % de votantes, ha caído 3,11 puntos frente al 42,89 % de 2023.