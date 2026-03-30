El petróleo de Texas cierra por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2022

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3,25% y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Oriente Medio. Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el Estrecho de Ormuz. Además, el mandatario declaró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

La OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en espacio aéreo de Turquía Ver más

Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados. El de Texas ha subido en un mes un 46% por la guerra en Oriente Medio.

La guerra en la región, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, entra este lunes en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin al conflicto parecen seguir bloqueadas

Los hutíes del Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí y expresaron su intención de continuar sus operaciones "en los próximos días" hasta que el Ejército de Israel detenga operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y Palestina. La posición geográfica del grupo a lo largo del mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.