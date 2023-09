Podemos inicia la legislatura con tres peticiones a Díaz: un ministerio, más autonomía y libertad de voto

Tener un ministerio en un eventual Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar. Esa es la principal reivindicación de un Podemos que piensa exprimir a sus cinco diputados al máximo —sus votos son imprescindibles para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante— y que ya pide abiertamente a la vicepresidenta segunda y líder del espacio, Yolanda Díaz, poder ejercer su "autonomía política" en algunas materias, hasta el punto de desmarcarse de los postulados del resto del espacio si así lo consideran.

"Puede que se den debates sobre un sentido de un voto u otro que tendremos que debatir colectivamente, pero en último término hay que salvaguardar la autonomía de las organizaciones en un espacio de coalición", ha sido el mensaje que ha lanzado este martes el coportavoz nacional de la formación morada, Javier Sánchez Serna, en el Congreso, recordando que formaciones como los comunes o Izquierda Unida votaron de manera distinta al resto la pasada legislatura, aunque ocurrió en dos debates puntuales.

Sánchez Serna ha evitado aclarar si su formación estaría dispuesta a votar en contra de la investidura del socialista en el caso de que Podemos no obtenga un ministerio. "No concebimos que se excluya a Podemos del Gobierno de coalición", ha remarcado. "Creemos que tenemos que estar en el Gobierno y lo vamos a manifestar dentro del espacio", ha añadido. Un argumento que va en la línea de lo que ya planteaban en campaña la secretaria general y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y su número dos y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

El portavoz morado ha recalcado que su partido es una fuerza que "sigue y va a seguir" haciendo política "sin ningún tipo de atadura". "Esa valentía y esa forma de hacer política de Podemos va a ser más necesaria que nunca en esta legislatura y la vamos a ejercer con autonomía política", ha afirmado. Asimismo, ha insistido en que le corresponderá a Podemos —y no a Díaz — elegir a sus representantes en el Consejo de Ministros. Así, pretenden evitar que la vicepresidenta segunda nombre a figuras de Podemos como su actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que milita en la formación pero que está muy distanciado de su actual cúpula directiva.

Los de Belarra no se darían por satisfechos con una secretaría de Estado o un cargo de características similares. Reclaman lo que creen que es "justo" después de que su formación luchara por la fórmula del Gobierno de coalición en 2019, con la oposición de voces como la del líder de IU, Alberto Garzón. Desde el equipo de Díaz aseguran que no están en esa fase, pero no esconden su reticencia a que Belarra u otro miembro de la formación morada —Montero está descartada— entre en el Gobierno, porque precisamente abogan por tener un "estilo" diferente al de Podemos.

El resto de aliados aboga por "mantener la calma": "Ahora no toca"

De las ocho formaciones que integran Sumar, la única que ha pedido abiertamente tener una cartera ministerial en ese eventual Ejecutivo es Podemos. Una celeridad que contrasta con la del resto de aliados de la coalición, que reprochan a los morados sus prisas y hacen un llamamiento a la calma. La portavoz del grupo parlamentario, Marta Lois, ha asegurado que "no toca" hablar ahora "ni de ministerios ni de personas" y ha llamado a respetar las "fases" y los "momentos" de la negociación con los socialistas, incidiendo en que lo fundamental es conseguir un acuerdo programático de gobierno "ambicioso" con el PSOE.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de los comunes, Aina Vidal, que ha calificado como "aventurado" que se hable de ministerios en este momento y ha llamado a Podemos a "mantener la calma". A su juicio es "mucho más importante" cerrar las negociaciones con el PSOE: "Nos gustaría que haya un gobierno de progreso, ese es el objetivo. Los nombres vendrán después", ha añadido, sin especificar si su formación pedirá tener una cartera en ese eventual Ejecutivo.

Quien sí ha dejado claro que no pedirá entrar en ese Gobierno de coalición es Compromís. Así lo ha manifestado su portavoz, Àgueda Mico, este jueves: "No hemos pedido ni vamos a pedir ministerios, queremos influir políticamente en las decisiones que afecten a nuestro territorio", ha afirmado. Al igual que sus compañeros, ha señalado que es "un poco pronto" para empezar a hablar de ministerios cuando todavía ni ha pasado la investidura "fallida" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha señalado que "no estamos para hablar de puestos" sino "para hablar de política".

Sumar descarta tener portavocías rotatorias como pide IU

La elección de las portavocías adjuntas dentro de Sumar ha generado malestar dentro del grupo parlamentario, al excluir a formaciones con más peso dentro del grupo como Podemos e Izquierda Unida —con cinco representantes cada uno— en favor de Compromís o la Chunta —con dos y un diputado, respectivamente—. De hecho, los de Alberto Garzón pusieron encima de la mesa una propuesta de portavocías rotatorias por partidos y territorios que garantizara que todas las formaciones iban a tener a un portavoz en algún momento de la legislatura.

Sin embargo, Lois ha descartado esta petición y ha justificado la elección de perfiles como el de Mico o Pueyo en aras de demostrar la "plurinacionalidad" del grupo parlamentario. En ese sentido ha manifestado que el resto de formaciones van a tener "visibilidad" dentro del espacio, aunque no ha concretado cuál será esa fórmula y ha llamado a trabajar colectivamente para tener "una voz común". Uno de los próximos pasos será la elaboración de un reglamento interno que deberá contar con el aval de la mayoría de formaciones, lo que a vista de los últimos acontecimientos no parece una tarea sencilla.