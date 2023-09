Rubiales da la exclusiva de su dimisión a un periodista británico conocido por alardear de su machismo

Minutos antes de que Luis Rubiales anunciase el domingo en Twitter su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol, el periodista británico Piers Morgan publicó la exclusiva en una entrevista en Piers Morgan Uncensored (Piers Morgan sin censura). El nombre del programa fue escogido precisamente porque su presentador salió escaldado de la primera línea televisiva de Reino Unido por humillar públicamente a Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y tras ser acusado por periodistas de insultar y acosar a profesionales a lo largo de su carrera. En el cara a cara con Morgan, Rubiales reconoció que es el momento de dimitir, pero no citó su comportamiento con Jennifer Hermoso, sino por evitar el daño a su familia y al fútbol. "Esto no va solo sobre mí, sino que afecta a terceras personas muy importantes para mí. En esta situación [dimitir] era lo más inteligente", dijo en el programa de la cadena TalkTV, de Rupert Murdoch. Por ahora solo se ha publicado un clip de dos minutos de la entrevista, y este martes se emitirá completa.

El caso de Morgan en Reino Unido fue muy parecido al de Rubiales, de ahí que la entrevista se desarrollase en un tono para nada crítico e incluso de cierta complicidad. "Has sufrido una presión feroz y puedo imaginarme que como padre tuvo que ser muy complicado, de hecho tengo una hija de la edad de la suya", le transmitió el presentador a Rubiales.

Piers Morgan fue durante años una de las estrellas televisivas de su país y, pese a los numerosos traspiés de su carrera, entre 2015 y marzo de 2021 copresentó el matinal Good Morning Britain, líder de las mañanas en Reino Unido, del que terminó largándose en directo por las críticas que recibió de su compañero en plena emisión. Al igual que el exfutbolista español, Morgan se aferró a su puesto pese a las críticas de la sociedad británica y utilizó su posición de poder para defenderse ante las acusaciones.

El desencadenante de su salida fueron los comentarios que hizo en televisión sobre la duquesa de Sussex tras su famosa entrevista con la periodista Oprah Winfrey. Meghan Markle reconoció que había sufrido una fuerte depresión y que había llegado a tener pensamientos suicidas, pero que la casa real británica rechazó protegerla e incluso la instó a no salir del palacio real. Morgan, sin embargo, la acusó de exagerar la situación y dijo: "No me creo ni una palabra de lo que dice Meghan Markle. No la creería ni aunque lo leyera un parte meteorológico".

Esa frase la pronunció un lunes, al día siguiente de la entrevista de Oprah Winfrey, y a lo largo de ese día llegaron a la redacción de ITV, la cadena que emite Good Morning Britain, más de 41.000 quejas de los espectadores. Al día siguiente, Morgan se vio obligado a disculparse, parcialmente, como hizo Rubiales al publicar un vídeo tras la secuencia del beso.

"Cuando hablamos de esto ayer, dije que no me creía lo que Meghan Markle dijo en la entrevista, y todavía tengo serias dudas sobre la veracidad de mucho de lo que dijo. Pero permítanme dejar constancia de mi postura sobre las enfermedades mentales y sobre el suicidio. Está claro que son cosas extremadamente serias que deberían tomarse con extrema seriedad, y si alguien se siente así debería recibir el tratamiento y la ayuda que necesite siempre", corrigió el martes.

En ese mismo programa, el 9 de marzo de 2021, su copresentador Alex Beresford ignoró las disculpas de Morgan y acusó a su compañero en directo de tener "un comportamiento diabólico". "Entiendo que tienes una relación personal con Meghan Markle, o la tuviste, y ella la cortó. Tiene derecho a cortar contigo si quiere. ¿Ha dicho algo sobre ti desde que cortó contigo? No creo que lo haya hecho, pero sigues hablando mal de ella". "Ayer tuvimos que escucharte todos de 6.30 a 7.00 y fue increíblemente difícil. Este hombre tuvo el valor de venir aquí a hablar de algo que ni siquiera entiende", siguió. Morgan se levantó en mitad del discurso de Beresford, y delante de las cámaras salió del plató diciendo: "Se acabó. Nos vemos luego, no puedo seguir con esto".

El columnista de The Guardian Dan Sabbagh recordó esa semana que el episodio vivido en ITV no fue el primer escándalo de Morgan en su larga carrera en los medios. 17 años antes fue despedido como director del Daily Mirror tras publicar fotografías falsas de abusos a prisioneros iraquíes. Una década más tarde, fue despedido de la CNN tras perder audiencia en Estados Unidos por una serie de conferencias que dio a favor de portar armas. Cuando Meghan Markle y su marido, Harry, anunciaron que dejaban de ser miembros activos de la realeza, también los acusó de ser "avariciosos, egoístas, intrigantes y aspirantes a Kardashian".

Según la prensa británica, el periodista y la duquesa de Sussex tuvieron una relación de amistad en el pasado, y Morgan acusaba a Markle de haber roto el contacto con él después de iniciar su relación sentimental con el príncipe Harry. "Todavía me gusta Meghan, a pesar de su desconcertante tendencia a hacer ghosting a la gente cuando han cumplido su propósito", tuiteó Morgan en 2018. Previamente a la entrevista de Markle con Oprah volvió a decir en televisión que la entonces actriz lo había "abandonado como un saco de patatas".

Más allá de su fijación con Markle, también ha dicho y publicado toda clase de comentarios misóginos. El 8 de marzo de 2022 publicó una foto el día de la mujer con este mensaje acompañado de emoticonos de risa: "¿Se ha acabado ya el día de la mujer? Me estoy muriendo de hambre". A raíz del estreno de Barbie, publicó una columna en el periódico sensacionalista The New York Post diciendo que la película difunde la misandria y que el feminismo se ha apoderado del concepto patriarcado: "En resumen: los hombres son opresores malvados, las mujeres son víctimas perfectas e intachables, y cualquiera que se atreva a cuestionar esta noción es un misógino repugnante".

Un periodista que trabajó con Morgan en 2010, Adeel Amini, publicó en Twitter también en 2021 que su experiencia con el presentador fue negativa, a lo que Morgan contestó: "No tienes que preocuparte por recibir más ofertas de trabajo mías porque prefiero contratar a un oso hormiguero lobotomizado". 1.200 ejecutivos del mundo de la televisión firmaron entonces una carta dirigida a la cúpula de ITV acusando a Morgan de trato abusivo. La copresentadora de Good Morning Britain, Susanna Reid, también admitió en directo que al principio trabajar junto a Morgan le hacía llorar. "Solía recibir muchos insultos porque a alguien no le gustaba lo que decía la persona que se sentaba a mi lado", dijo.

Meses después de su salida por la puerta de atrás de ITV, Piers Morgan pasó a tener su propio programa Piers Morgan Uncensored, esta vez en la cadena TalkTV, que forma parte del imperio televisivo News Corporation, de Rupert Murdoch, y se emite en la cadena Fox en Estados Unidos. También en Reino Unido y en Australia. Morgan ya trabajó en el pasado para Murdoch en los tabloides The Sun y News of the World.

El regreso de Morgan en abril de 2022 comenzó con una entrevista en dos partes al expresidente Donald Trump en su casa de Florida, a quien definió como "¡el hombre más famoso y polarizador del mundo, con excepción de yo mismo!". En un monólogo previo, dijo que su espacio en TalkTV sería una "zona de no cancelación" y una "isla de cordura" en "un mundo enloquecido" por la cultura woke.

En la entrevista completa al expresidente de la Federación, que se hará pública este martes a las 19.00 hora española, Rubiales afirma que "insistir en esperar y aguantar no va a contribuir a nada positivo, ni a la federación, ni al fútbol español". Y añade: "Tengo fe en la verdad y haré todo lo que esté en mi mano para que prevalezca".

"Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. (...) Mi padre, mis hijas, hablé con ellos... y con algunos amigos muy cercanos a mí, y me dijeron: 'Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad y en continuar tu vida, porque si no, probablemente vas a perjudicar a la gente que quieres, y al deporte que amas'", afirmó Rubiales al entrevistador, y anunció que renunciaría a presidir la RFEF, como publicaría después en Twitter.