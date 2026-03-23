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El PP anuncia una querella contra Tezanos por posible delito electoral

  • Cuca Gamarra ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general"
  • La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa. J.J.Guillen (EFE)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha informado este lunes de que el Partido Popular va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "posible delito electoral", según recoge EFE.

Así lo ha informado en rueda de prensa Gamarra, quien ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general".

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La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS, algo que es también "un problema jurídico" que "tiene que tener consecuencias".

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