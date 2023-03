El PP se desentiende de la reforma de las pensiones y fía el futuro del sistema a crear 1,7 millones de empleos

Al PP, igual que a la CEOE, no le gusta la reforma de la pensiones que tiene previsto aprobar este jueves el Gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Lo dejó claro esta vez su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, en una intervención en la que no ahorró críticas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero en la que no ofreció una sola pista sobre qué modelo defiende el partido de Alberto Núñez Feijóo parta garantizar la sostenibilidad del sistema.

El principal partido de la oposición se ha desentendido definitivamente de la reforma de las pensiones, que cuenta con el visto bueno provisional de Bruselas, de los sindicatos y de la mayoría del Congreso, a la vista de las posiciones fijadas este miércoles por los grupos parlamentarios. Y de la que depende que España siga recibiendo como hasta ahora los fondos Next Generation.

Por no decir, Cabezón ni siquiera se refirió al argumento utilizado unas horas antes por el vicesecretario de Economía de Feijóo, Juan Bravo, para explicar cómo piensa el PP sostener las pensiones sin reformar el sistema: crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo con los que nutrir las arcas de la seguridad social sin necesidad de tocar las cotizaciones. Con 1,7 millones de nuevos empleos, vino a decir Bravo, el sistema de pensiones estaría asegurado porque sería posible alcanzar una recaudación adicional de 16.000 millones en cotizaciones sociales.

“Futuro fantástico”

El ministro Escrivá no se resistió a la tentación de ironizar sobre lo que diría la Unión Europea si un Gobierno del PP acude a Bruselas diciendo que va a garantizar el futuro de las pensiones creando 1,7 millones de empleos y sin explicar cómo piensa hacerlo. Y fue durísimo con el principal grupo de la oposición: “Si ustedes va a la Unión Europea en algún momento y les dicen: ‘Miren ustedes, no se preocupen, la sostenibilidad del sistema de pensiones yo la arreglo porque voy a crear 1,7 millones de empleos’. ‘¿Cómo?’ Bueno, ya se lo contaré en otro momento, pero yo soy capaz’. Les auguro un futuro fantástico en Bruselas si ustedes se presentan allí diciendo que van a crear 1,7 millones de empleos”.

Eso es exactamente, según Escrivá, lo que hizo Mariano Rajoy en 2012 y lo que sospecha que planea hacer Feijóo. “Llegaron al Gobierno y dijeron a Bruselas: ‘No se preocupen, la crisis la arreglamos nosotros porque vamos a hacer A, B y C’. ¿Cómo? ‘Bueno, ya veremos’. A cada medida que ustedes iban tomando la prima de riesgo no hacía mas que subir. Y tuvo que llegar el BCE y rescatarnos, pero ustedes tenían la solución al problema. Bueno, pues esto del señor Feijóo de los 1,7 millones de empleos, sin explicarnos ni el cómo ni el qué ni con qué reformas me recuerda muchísimo al 2012”.

Sin nada que decir sobre lo que defiende Feijóo, el portavoz del PP centró su intervención en tratar de desacreditar la propuesta de Escrivá y hasta al propio ministro citando a expertos en pensiones —que según el titular de la cartera de la Seguridad Social son, precisamente, los que diseñaron el modelo de Rajoy de 2013, ya derogado— y poniendo sobre la mesa los pronunciamientos del servicio de estudios del BBVA y de Fedea.

Coincidencia sospechosa

Ambos predicen una catástrofe en términos de destrucción de empleo —calculan una pérdida de 250.000 puestos de trabajo por cada punto que suban las cotizaciones sociales—. Y lo han hecho en un tiempo récord, en cuestión apenas de unas horas, sin saber apenas en qué consistía la propuesta del Gobierno, lo que ha hecho sospechar a Escrivá la escasa fundamentación de sus opiniones y una intencionalidad política que relacionó con el PP.

Los expertos de, PP, subrayó el ministro, “son los de la reforma desastre de 2013, que nadie quiere. Un modelo con el que las pensiones hubiesen perdido ocho puntos este año”. Son opiniones, remató, que “reflejan una soberbia academia” y un “un desprecio absoluto a las soberanía popular, a los consensos, que me produce verdadera preocupación” confesó.

La única tesis que el PP planteó en la comisión es que la reforma va a tener un efecto negativo sobre el empleo y las empresas porque el incremento de las cotizaciones es en realidad “un impuesto” a la creación de puestos de trabajo.

Consecuencias negativas

El PP sigue eludiendo el debate sobre los cambios que necesita el sistema, a pesar de que su presidente reconoce que hace falta una reforma. Y “predice consecuencias negativas para la creación de empleo y la competitividad de las empresas que el ministro desmintió poniendo encima de la mesa datos que confirman que el incremento de cotizaciones apenas tendrá efecto en esa materia.

El PP ya anticipa que si los españoles les dan mayoría en el Congreso derogarán esta reforma, de la que además dependen los fondos europeos, pero no dicen qué modelo piensan poner en funcionamiento en su lugar. Hasta ahora, sólo han hecho referencia a crear 1,7 millones de empleos y a aumentar la natalidad. Esos dos mimbres, asegura el PP, serán suficientes para que la sostenibilidad de las pensiones esté asegurada en las próximas décadas, en las que la seguridad social debe hacerse cargo de un incremento muy notable del número de pensionistas.

El PP, y en esto han coincidido también otros grupos, se quejó además de que Escrivá les haya planteado la reforma apenas unas horas antes de que el Gobierno la vaya a aprobar en Consejo de Ministros, lo que hace imposible que sea aprobada por consenso en la Comisión del Pacto de Toledo. Escrivá se excusó recordando que la reforma ya va con retraso y prometió que su tramitación en el Congreso ese hará como proyecto de ley para tratar de alcanzar acuerdos con todos los grupos políticos dispuestos a hacer aportaciones.