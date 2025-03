El PP dice que está "orgulloso" de la gestión de las residencias de Ayuso en las que murieron 7.291 personas

El PP defendió este jueves en la programación especial de TVE con motivo del quinto aniversario de la declaración del estado de alarma y antes de que se emitiera el documental 7.291, que pone el foco en la gestión que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las residencias de mayores. "Se pueden revisar muchas cuestiones, pero yo y los madrileños estamos orgullosos de lo hecho por Isabel Díaz Ayuso", aseguró el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que se trasladó a las afueras del Hospital Isabel Zendal de la capital, según recoge EFE.

El número dos de Ayuso aprovechó su participación en TVE para criticar la decisión de emitir este documental: "Lamento que la televisión de todos se ponga al servicio de la izquierda y del Gobierno para atacar a una comunidad. Han puesto un documental que no le interesa a nadie". Serrano insistió que es un "error y una indecencia" utilizar el dolor de las víctimas de la pandemia para "poner el foco en una presidenta como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros lugares de España".

Antes de la emisión de 7.291, el programa presentado por Xabier Fortes emitido en La 2 y en el Canal 24 se ofrecieron las tres cifras existentes sobre fallecidos durante la primera ola de la pandemia: la primera son los 7.291 fallecidos entre marzo y abril de 2020, que se extrae de la información que su propio Gobierno envió a infoLibre desde el Portal de Transparencia y que incluye a los fallecidos en las residencias madrileñas en marzo y abril por cualquier causa. La segunda, de 7.269, la ofrece el Instituto Nacional de Estadística y la tercera, de 6.937, cuya fuente es el Imserso. Este miércoles, el Gobierno de Ayuso presentó tras cinco años una nueva cifra: 4.100.

La presidenta de la Comunidad de Madrid declinó la invitación a participar en el programa sobre el aniversario del covid. Eso sí, el mismo jueves, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pidió por carta al presidente de RTVE, José Pablo López, que además del documental se reproduciese la declaración de Ayuso y un vídeo sobre la gestión de la crisis del covid-19. Desde el ente público rechazaron esta opción al considerarlo una "intromisión indebida" y recordaron que las palabras de la líder madrileña se emitieron este miércoles en directo por el Canal 24h de RTVE y fue recogida en sus espacios informativos.

Quién sí participó en el especial fueron las de víctimas en las residencias de Madrid, que reclamaron la verdad de lo ocurrido en la Comunidad y pidieron justicia por sus fallecidos, y Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien mostró su disconformidad con los protocolos que se aplicaron en ese momento, lo que le llevó a dimitir del cargo. Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza —llegó a tener cuatro—, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, el propio Reyero y también directoras de varios centros.

Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, denunció que la "pésima gestión" de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid hace cinco años llevó a la muerte "de manera indigna" a 7.291 personas. "No tuvieron acceso a la medicación y el socorro más mínimo", afirmó la ministra en este especial informativo.

La ministra de Sanidad recordó que cuando se inició la pandemia "había un runrún de que aquí (Madrid) iba a haber casi una negligencia, que iba a haber muertes indignas y sobre todo porque la Comunidad de Madrid eligió antes la propaganda que el cuidado de lo ciudadanos". "Se prometió que se iban a medicalizar las residencias, se prometió que iban a estar en palmitas los mayores, se les podía haber derivado a Ifema, se podía haber dado entrada de las oenegés en las residencias, pero nada de esto se hizo", aseguró Mónica García.

La ministra mantuvo que se priorizó la propaganda: "Parecía como que la Comunidad de Madrid no necesitaba ayuda, que lo tenía todo controlado y era todo lo contrario. En ese priorizar la propaganda al final nos hemos encontrado con una pésima gestión de las residencias que ha llevado a 7.291 personas a morir de manera indigna". Tras afirmar que Madrid se convirtió en la región de Europa con más muertes, Mónica García afirmó que se ha aprendido mucho en el terreno sanitario: la necesidad de una salud global y reforzar el área de salud pública.

Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera del Gobierno, comentó que el Gobierno actuó como todos los gobierno del planeta, elogió el comportamiento de los españoles durante la pandemia y dijo que estuvo enferma de covid y pasó muchísimo miedo.