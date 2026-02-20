El PP ganaría las elecciones en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox, según el CIS

El PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.

Según recoge EFE, el PSOE tendría una horquilla de entre 26 y 35 escaños, mientras que la UPL tendría entre 2 y 4, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (0-4), Por Ávila (0-1) y Soria Ya (0-1). La mayoría absoluta se sitúa en los 42 procuradores.

En los pasados comicios de 2022, en los que se tenían que elegir 81 representes, uno menos que en las próximas elecciones por el procurador de más que ha ganado la provincia de Segovia, el PP obtuvo 31 procuradores, el PSOE 28, Vox 13, Unión del Pueblo Leonés (UPL) 3, Soria Ya 3, Podemos 1, Cs 1 y Por Ávila 1.

La encuesta del CIS conocida este viernes da un amplio intervalo de escaños que llega a ser de hasta diez en el caso del PP (entre 28 y 38), de 9 en el del PSOE (entre 26 y 35) y de ocho en el de Vox (entre 11 y 19) por lo que las opciones están muy abiertas.

Lo que sí parece claro y con bastante probabilidad es que el PP necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, según el CIS.

El PP y el PSOE, casi en empate técnico en estimación de voto

Otro de los datos que ofrece la encuesta, basada en más de 8.000 entrevistas, es la estimación de voto y ahí el PP tendría el 33,4 por ciento, seguido del PSOE con el 32,3, poco más de un punto de diferencia, lo que significa casi un empate técnico.

El CIS da a Vox el 16,1 por ciento de voto, a Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Los Verdes-Equo el 5,1; a la UPL el 4,9 y Podemos (que perdería su representante) le da el 3,1; mientras que a Por Ávila y Soria Ya les concede el 0,7 cada uno.

Los candidatos de Soria Ya y de Por Ávila, los únicos que aprueban

Respecto a la valoración que otorgan los encuestados a los líderes políticos, es el candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, el que obtiene mejor valoración con un 5,8 sobre diez, seguido del número uno de Por Ávila, Pedro Pascual, que obtiene una nota de 5,2.

Todos los demás suspenden, con una nota de 4,6 en el caso del candidato del PP y presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y de 4,4 en el de Carlos Martínez (PSOE). El aspirante de Vox, Carlos Pollán, obtiene un 3,4, mientras que Alicia Gallego, de la UPL, es la que más cerca se queda del aprobado con un 4,9.

El 28,1 por ciento de los encuestados prefiere que el candidato popular sea quien gobierne, frente al 22,2 que se inclinan por el del PSOE y el 10 por el de Vox.