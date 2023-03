El PP dice ahora que si no vota 'no' a la moción de Abascal es por "respeto" a Tamames

"No vamos a apoyar esta moción por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted, señor Tamames". Así ha justificado la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la abstención de su partido ante la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como su candidato. Una argumentación que contrasta con las propias palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que decidió el sentido del voto hace meses, mucho antes de que la extrema derecha eligiera al antiguo miembro del Partido Comunista como su representante. Feijóo anunció el pasado diciembre que el PP no se iba a poner a la moción con Santiago Abascal como eventual candidato.

Gamarra ha tenido palabras de cariño hacia el candidato de Vox, del que ha dicho tiene todo su "afecto personal". "Profesor Tamames, representó usted una España en la que nosotros también creemos. La España de la reconciliación, la de la transición. La España en la que existía una izquierda alejada al independentismo, opuesta a las terminales políticas del terrorismo", ha señalado. La portavoz del PP ha tratado de marcar distancias con Vox, pero ha evitado el ataque directo: "Somos un partido sin compromisos ajenos y con criterios propios. Vamos por nuestro propio camino".

Tras justificar el que será su voto, la diputada conservadora se ha centrado en criticar la gestión del Gobierno y la división interna. "El Gobierno solo comparte la voluntad de mantener sus privilegios ministeriales. Gobiernos de coalición han existido a decenas, pero como el suyo ninguno", ha lamentado. Y a continuación ha criticado la política sanitaria tras la pandemia y las medidas económicas. "Somos el único país europeo que no ha recuperado los niveles de antes de la pandemia", ha lamentado.

"Su mal Gobierno termina en una mala administración", ha continuado, criticando la burocracia para conseguir una pensión o una ayuda a la dependencia. "El escudo social se cae a pedazos y no ha dejado de crecer la desigualdad, el número de españoles en riesgo de pobreza", ha continuado, tras lo que ha acusado de gestionar de manera "caótica" los fondos europeos: "Es uno de los Ejecutivos más caóticos, cainitas e inestables de la Unión Europea", ha señalado.

"Jamás las instituciones han sufrido tanta degradación", ha continuado, hablando de "chapuzas legislativas" en el uso de los decretos y los procedimientos de urgencia. Además, la dirigente conservadora también le ha dedicado algunos dardos a la vicepresidenta Yolanda Díaz. "A Pablo Iglesias le ha salido una alumna aventajada como Yolanda Díaz, que ayer fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez al frente de Podemos".