Yolanda Díaz le da la vuelta a la moción de censura e impulsa Sumar con el beneplácito de Sánchez

Desde que el Partido Popular dejó de preguntar a Yolanda Díaz durante las sesiones de control, la vicepresidenta segunda del Gobierno perdió gran parte del foco que tenía cada semana cuando le daba "datos" al ahora ex secretario general del PP, Teodoro García Egea. Este martes Díaz ha vuelto a recuperar ese protagonismo durante la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como su candidato. La estrategia pactada entre Moncloa y el equipo de la vicepresidenta ha implicado un reparto de roles entre el presidente Pedro Sánchez y la propia Díaz, que ha aprovechado para enarbolar un discurso muy crítico contra Tamames y defender la labor del gobierno de coalición.

La decisión de Sánchez no es casual sino que se circunscribe en la puesta en marcha de Sumar, el proyecto que prepara la gallega. La titular de Trabajo anunciará el próximo dos de abril su intención de concurrir como candidata a las próximas elecciones generales y el presidente del Gobierno es consciente de que cualquier posibilidad de reeditar el actual gobierno pasa por un buen resultado a su izquierda. Ya desde la pasada semana los equipos sincronizaron las intervenciones y repartieron los papeles: Sánchez se ha dedicado a repasar la acción legislativa del Gobierno y Díaz ha dibujado una ruta ideológica en un tono marcadamente electoral.

El capital político de Díaz se sustenta principalmente en su labor al frente del Ministerio de Trabajo y ella sacó pecho de ello con los ERTE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o el diálogo social con el feminismo como hilo conductor. Además, también reivindicó la labor del Ejecutivo de coalición, con reconocimiento expreso a los ministros de Unidas Podemos pero también a los del PSOE y al propio presidente Sánchez. En ese apartado de agradecimientos, la vicepresidenta dedicó palabras de cariño hacia Ione Belarra e Irene Montero, en un claro gesto para tender puentes de cara a su futuro salto electoral.

Fuentes del entorno de Díaz aseguran que ambas ministras le agradecieron, en privado, sus palabras, pero lo cierto es que la dirección de Podemos no se unió a la ovación pública del resto de los integrantes del espacio confederal de Unidas Podemos. "Hoy hemos escuchado una intervención de oro de Yolanda Díaz. Ha sido un discurso de altura, pensando en el país y en las familias trabajadoras. Ha puesto en valor lo que hemos hecho y ha recalcado lo que falta. Un discurso presidencial", aseguró el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, a través de su cuenta de Twitter. "Vox empezó el día queriendo acabar con la presidencia de Pedro Sánchez. Vox acaba el día ayudando a empezar la presidencia de Yolanda Díaz", le acompañó el presidente del grupo parlamentario y dirigente de los comunes, Jaume Asens.

Hoy hemos escuchado una intervención de oro de @Yolanda_Diaz_. Ha sido un discurso de altura, pensando en el país y en las familias trabajadoras. Ha puesto en valor lo que hemos hecho y ha recalcado lo que falta. Un discurso presidencial. pic.twitter.com/FaBm7K6TIk — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 21 de marzo de 2023

Un aplauso al que también se sumaron dirigentes ajenas al espacio de Unidas Podemos como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. "La moción de censura deja claras dos cosas: que la derecha se esconde detrás de señores y abstenciones y que mujeres valientes como Yolanda Díaz tienen mucho que decir", señaló la primera. "Enorme Yolanda Díaz en el debate de la moción de censura. Demuestra una vez más que el futuro va de la mano de mujeres valientes como ella", señaló, por su parte, Maestre.

Díaz quiere que los partidos acudan a su puesta de largo

Tanto García como Maestre han confirmado que asistirán al acto de presentación de la candidatura de Díaz que tendrá lugar en Madrid, concretamente en el polideportivo Antonio Magariños, cuna del club de baloncesto Estudiantes. La vicepresidenta segunda revelará entonces si da un paso al frente como candidata a los comicios generales, un anuncio que ha ido postergando con el paso de los meses—inicialmente estaba previsto para finales del pasado año— y que confirmará lo que ya es un secreto a voces: su decisión de acudir a las elecciones encabezando una candidatura de unidad.

El anuncio de Díaz coincide con el final de su gira de "escucha activa" por toda la geografía española en busca de ideas y, especialmente, de alianzas, que culminará el próximo fin de semana en Canarias. Aunque hasta ahora la vicepresidenta segunda ha querido situar a los partidos políticos al margen de Sumar, sí ha pedido a los representantes de todas las formaciones a las que aspira a representar que le acompañen el próximo 2 de abril.

No obstante, si nada cambia, Podemos no estará en esa fotografía de unidad. El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ya dejó clara la directriz del partido: ningún representante acudirá al acto de presentación de la candidatura si previamente no se cierra un acuerdo con Sumar. En las últimas semanas Díaz y su equipo han iniciado los primeros contactos con Podemos, Izquierda Unida, Los comunes, Más País, Compromís y Alianza Verde, pero fuentes de su entorno ya avanzan que la negociación final no llegará hasta después de los comicios del 28 de mayo.

A lo que realmente aspira la vicepresidenta segunda es a "sumar" bajo su sino a una quincena de fuerzas políticas de distinto tipo. Desde formaciones regionales como la Chunta Aragonesista, Més en Baleares o Proyecto Drago, el partido canario del exnúmero tres de Podemos, Alberto Rodríguez a formaciones de ámbito nacional como Podemos o Izquierda Unida. La tarea de Díaz no es precisamente sencilla, ya que su reto es que todas ellas se sientan debidamente representadas respetando su autonomía pero sin caer en la temida "sopa de siglas".