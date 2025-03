El PP llevará al Constitucional el veto del Congreso a los cambios de la ley desperdicio

El Partido Popular llevará al Tribunal Constitucional el veto que la Mesa del Congreso hizo a las enmiendas que incorporó el Senado a la ley de desperdicio alimentario, según ha anunciado este sábado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, según informa EFE.

Gamarra ha hecho este anuncio en la interparlamentaria del PP, en la que ha explicado que la reclamación se hará de cuatro maneras: presentando desde el Senado un conflicto de competencias con el Gobierno y otro con el Congreso y mediante dos recursos, de amparo y de inconstitucionalidad, que presentarán los diputados y senadores populares.

"No nos vamos a quedar quietos ante el veto del Gobierno de España y de la Presidencia y de la Mesa del Congreso al Senado como cámara, pero también a una mayoría parlamentaria en el Congreso para que no se aprueben las leyes. No nos vamos a quedar quietos" ha recalcado Gamarra en el discurso de inauguración de la interparlamentaria antes de anunciar estas medidas.

El veto que aprobó la mayoría de la Mesa del Congreso que va a recurrir el PP impidió que se debatieran en la Cámara Baja varias enmiendas procedentes del Senado de la citada ley, entre ellas una del PP para reducir el IVA a los alimentos y otra de ERC y Junts para postergar el cierre de plantas de tratamiento de purines, hecha a favor del sector porcino.

Gamarra ha acusado a Sánchez de "actuar como un pequeño dictador" y le ha pedido que deje de hacerlo y que "empiece a respetar la separación de poderes y los contrapoderes" en España.

La secretaria general del PP ha precisado que el partido utilizará "todos los instrumentos" de las leyes españolas y europeas para "defender y proteger" la democracia española.

"Nuestra democracia está en peligro en este momento, y no fuera de España, sino dentro de nuestras fronteras, y con la democracia no se juega, señor Sánchez", ha afirmado.

Según fuentes populares, la Mesa del Congreso tomó la decisión de vetar las enmiendas procedentes del Senado cuando no tenía competencias para hacerlo. Y así lo advirtió en un informe verbal el letrado mayor de la Cámara Baja en la reunión de la Mesa del pasado 18 de marzo en la que se tomó aquella decisión.

Aseguran que el letrado advirtió entonces de que no es la Mesa del Congreso la que debe dirimir el conflicto entre el Gobierno y el Senado.

Y subrayó también, según las mismas fuentes, que las disconformidades se deben resolver con la Cámara en la que se presentaron las enmiendas, es decir, el Senado.

A pesar de estos avisos del letrado la mayoría de la Mesa -con los votos a favor del PSOE, que tiene tres miembros, y de Sumar, que tiene dos, frente al PP, que tiene los otros cuatro- vetó el debate de esas enmiendas.

Este asunto originó la pasada semana un bronco pleno en el Congreso, con acusaciones de prevaricación por parte del PP, que exigía que el orden del día de la sesión se modificara para que el debate y votación de la norma quedara fuera.

Al enfado del PP se unió el de Junts y ambos grupos votaron luego en contra de la creación de una agencia estatal de salud pública, un tema que no tenía nada que ver y en el que estaban a favor, que usaron como castigo.