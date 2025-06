PP y Vox respaldan la deriva belicista de Trump que Sánchez quiere frenar en la cumbre de la OTAN

La política internacional tiene su propia agenda, ajena al culebrón español con el caso Cerdán acaparando todas las portadas. Desde hace meses hay una fecha marcada en rojo por todos los países que forman parte de la OTAN, incluyendo al Gobierno de Pedro Sánchez, la del 24 de junio, día en el que comenzará la cumbre de la organización atlántica en La Haya, y que finalizará dos días después, el 26. Un foro en el que se decidirá el rumbo de la política europea de defensa y en el que España será clave tras la carta de Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La posición del presidente del Gobierno incomoda a la OTAN, a Estados Unidos, pero también a la derecha española, que acusa a Sánchez de tratar de "desviar el foco" con el gasto militar, pese a que la cita estaba concertada desde hace meses. Sin entrar al debate de fondo sobre lo que supondría para España dedicar el 5% del PIB, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó este jueves contra Sánchez por ser el "único presidente" de los que acudirán a la cita sin un "presupuesto aprobado" y por "gastarse parte de ese presupuesto" de "forma ilegal y corrupta".

Más allá de la escenificación del líder del PP, el aumento del gasto en defensa es uno de los temas más importantes para Bruselas, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana. Hace solo unos meses, en febrero de este año, Feijóo firmó con sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE) elevar el gasto hasta el 3% del PIB, un punto por encima de lo que planteó Sánchez. Un mes después, en marzo, Feijóo pidió reunirse con la cúpula militar para "conocer las particularidades y las necesidades de nuestro Ejército", según fuentes de su equipo, que aseguran que ya había habido "precedentes de que el líder de la oposición se reúna con los mandos militares", citando el caso del expresidente José María Aznar en el año 1994.

¿El PP aceptaría, por tanto, incrementar el presupuesto hasta el 5%? Desde Génova aseguran, a preguntas de infoLibre, que, si Feijóo fuera presidente, aceptaría "el mandato de la OTAN" a diferencia de lo que está haciendo Sánchez. Así se recoge también en el borrador de la ponencia política presentado esta misma semana, en la que el PP subraya que "invertir en seguridad y defensa es una prioridad" y defiende "cumplir" con el gasto militar que se asuma dentro de la OTAN, sea cual sea. Además, también se comprometen a someter esa decisión al "aval" del Parlamento.

Por lo que respecta a Vox, también defiende el aumento del gasto militar teniendo como base el 2% comprometido ya por el Gobierno de Sánchez. La visión de la extrema derecha coincide con su política migratoria xenófoba porque defiende que ese presupuesto crezca pero que sirva, casi en exclusiva, para "proteger nuestras fronteras y nuestros intereses", según afirmó el líder de Vox, Santiago Abascal, en marzo de este año, poniendo como ejemplo las ciudades de Ceuta y Melilla.

En una proposición de ley presentada por Vox este mismo mes de junio, los ultraderechistas criticaban que la cifra del 2% se había quedado ya "obsoleta" ante la evolución del contexto geopolítico y cargaban contra Sánchez por, supuestamente, no tener "una preocupación real por los miembros de las Fuerzas Armadas", a las que la formación de Santiago Abascal destinaría un presupuesto mayor. "Es momento de afrontar de una vez por todas una reforma integral de las retribuciones y condiciones de la vida de los militares y sus familias", apuntaba el texto.

El 'no' de Sánchez revuelve a la OTAN

El 'no' rotundo del presidente del Gobierno español a aceptar que se dedique el 5% del PIB a defensa, lo que supondría que el gasto militar superarse los 80.000 millones de euros, más de lo que se destina a educación y casi la mitad que a pensiones, aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la OTAN con el que se busca complacer al presidente estadounidense para evitar un alejamiento a la organización. Para Sánchez, la cifra es "contraproducente" e incompatible con el mantenimiento del estado de bienestar, por lo que reclama criterios "flexibles" para los aliados y que en la declaración conjunta figure un "objetivo de gasto opcional".

En la Casa Blanca no quieren ni pensar en las consecuencias que supondría el portazo de España, ya que el objetivo de la cumbre, según el borrador de Rutte, era obtener el compromiso de todos los países del 5% —3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en gastos relacionados— en 2035. La portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el "presidente Trump quiere cumplan todos": "Es lo justo", dijo, "teniendo en cuenta que los contribuyentes estadounidenses han aportado una cantidad significativa de dinero, del orden de miles de millones de dólares, para apoyar nuestros intereses mutuos y garantizar la defensa".

Desde Vox no han ocultado su admiración por Trump y, desde que volvió a Washington, han defendido sus políticas, incluso de aquellas que perjudican al campo español como los aranceles o, en este caso, el aumento en gasto en defensa. Vox se sirve de su fundación, un think thank presidido por Abascal, que se creó a imagen de semejanza del FAES como ariete ideológico para confrontar ideas y propuestas con el PP y también como una suerte de guía en el diseño del puzle de la ultraderecha mundial, incluido el trumpismo. El Foro Madrid, integrado en Disenso, ha llamado a "tomarse en serio" la defensa, europea con Trump como faro.

Sánchez, en contra de la exigencia de la OTAN del gasto del 5% del PIB en defensa: "Es irrazonable" Ver más

Desde el Ejecutivo español creen que incrementar hasta el 5% ese gasto es inasumible para España y para la propia industria militar europea. Uno de argumentos que Sánchez esgrimió en la carta es que este incremento en defensa, de más de cincuenta mil millones de euros, provocaría un "aumento de los impuestos a la clase media," y un "recorte" en los servicios públicos y prestaciones sociales a los ciudadanos, además de que "reduciría" el "compromiso con la transición ecológica y la cooperación internacional para el desarrollo". Recortes que, desde el Gobierno, están convencidos que sí aplicaría un gobierno de PP y Vox.

Trump juega sus cartas

Lo cierto es que EEUU es el más interesado en que este aumento se concrete la próxima semana tras haber aumentado su partida en defensa en un 5,7%, lo que le hace aportar el 66% del gasto total de la OTAN y el 37% del gasto militar mundial. Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), los cinco países con mayor gasto militar del planeta son EEUU, China, Rusia, Alemania e India, que conforman el 60% del total mundial. En el caso europeo, el presupuesto no ha dejado de subir en la última década y el año pasado creció un 11%.

A la cumbre de la próxima semana acudirá Trump. Y, aunque el magnate amenace con alejarse e incluso salirse de la organización atlántica, la OTAN es también un instrumento a disposición del presidente de EEUU para evitar que surja en el continente europeo una potencia que pueda rivalizar con su poder y para garantizar sus intereses económicos. La industria de defensa, que tanto tiempo Europa ha externalizado, es uno de ellos.