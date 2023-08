De presumir de 171 votos a tener 139: el PP se estrella tras pensar que Vox le iba a dar gratis su apoyo

Al Partido Popular sus expectativas le han vuelto a jugar una mala pasada. Tras el decepcionante resultado del 23J, que sumió a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en estado de shock pues ya creía garantizada su mayoría absoluta, el PP se ha quedado muy lejos de disputar la Presidencia del Congreso al PSOE. Los conservadores llevaban semanas repitiendo que tenían "comprometidos" 171 escaños —los 137 del PP, los 33 de Vox y el único diputado de UPN— para someterse a una investidura e incluso lograr el máximo puesto en el órgano de gobierno del Congreso frente a un Pedro Sánchez que "solo" tenía 121 escaños.

Sin embargo, este jueves la candidata socialista, Francina Armengol, ha obtenido 178 votos —dos más que la mayoría absoluta— en la primera votación de la Cámara Baja, mientras que Cuca Gamarra, la candidata propuesta por Feijóo, se ha quedado en 139. Uno de los mensajes repetidos, en privado, por el PP en los últimos días era que solo presentarían a Gamarra si tenían opciones de diputarle el puesto a los socialistas, pero finalmente les han separado casi cuarenta votos.

El reparto finalmente ha beneficiado a la izquierda, que tendrá cinco puestos —tres del PSOE y dos de Sumar— frente a los cuatro de la derecha —todos del PP—. Pertenecer al órgano de gobierno de la Cámara es como sentarse en la sala de máquinas del Congreso, el sitio del que parten todas las decisiones, en el que se obtiene información de primera mano, el que marca la agenda legislativa y que también lleva asociados unos complementos que se suman a los ingresos que cualquier parlamentario percibe mensualmente, por lo que tener ser elegido es como un 'premio'.

Sánchez logró ganar al atraer a Sumar, ERC, PNV, BNG y Junts, la misma fórmula que quiere repetir para la investidura. El partido de Carles Puigdemont era la gran incógnita, ya que amenazaba con hacer caer la opción progresista, pero por la mañana trascendió un principio de acuerdo con los socialistas. Si el PSOE no hubiera conseguido la mayoría en la Mesa, las opciones de investidura de Sánchez se hubieran reducido de manera drástica.

Vox vota a sus candidatos y deja en el aire su apoyo en la investidura

En esta pugna, Vox ha optado por votar a sus propios candidatos en lugar de dar su apoyo al PP tras la decisión de Feijóo de garantizarse los cuatro puestos en el órgano — Marta González, José Antonio Bermúdez de Castro, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal—y dejar a los ultraderechistas fuera por primera vez. Según ha podido saber infoLibre, este jueves a primera hora un interlocutor de la formación liderada por Santiago Abascal solicitó al PP sus votos a cambio de obtener, al menos, una vicepresidencia, lo que se saldó con un portazo de los populares tras constatar que Junts daría sus votos a Sánchez.

La decisión de Vox ha evidenciado la debilidad del PP en la Cámara, lo que ha llevado a su líder a convocar a la cúpula política de su partido en Génova de forma urgente y extraordinaria, según ha adelantado El Español. Feijóo desconocía que los diputados ultraderechistas no apoyarían a Gamarra para la presidencia del Congreso pese a su decisión de no cederles ni un asiento, al contrario de lo que han hecho el PSOE y Sumar, que sí han pactado ese reparto de sillones.

Abascal pidió "explicaciones" al PP tras la sesión constitutiva de las Cortes. "Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España se quede fuera del Congreso sea recuperar la normalidad democrática", subrayó. El líder de Vox dejó en el aire si seguirá brindando su apoyo a Feijóo sin contraprestaciones en caso de que este vaya a una sesión de investidura. "Me cuesta mucho responder a esa pregunta", admitió, remarcando que "la división" de la derecha no "está causada" por su formación, que mostró "generosidad": "Sorprende que otros no la muestren", zanjó.

En conversación informal con los periodistas, Abascal reconoció que Feijóo ha salido más debilitado de esta sesión constitutiva. "Estaba formando una mayoría de Gobierno y no le ha salido esta—en alusión a la Mesa del Congreso,— que era más fácil", argumentó.

El órdago de Abascal complica (más) la investidura de Feijóo

El órdago de Vox complica, todavía más, las opciones de Feijóo de presentarse a una investidura pese a que este mismo miércoles el expresidente de la Xunta de Galicia se atribuyó como propios los escaños en el Congreso de Vox y UPN —y especuló con el de Coalición Canaria, que finalmente sí votó a Gamarra— frente a los "24 partidos" que, decía, necesita Sánchez para gobernar.

En su primera reunión con los diputados y senadores de su grupo, Feijóo repitió hasta en 17 ocasiones que había ganado las elecciones. Una vez cada dos minutos. Todo para seguir sosteniendo, en contra de lo que establecen la Constitución y el sistema parlamentario español, que el PSOE tiene el supuesto deber de facilitar su investidura.

Pese al fracaso de este jueves, el PP mantiene su intención de presentarse a la investidura porque las votaciones de este jueves y la de la investidura "son cosas distintas", según Gamarra. Feijóo anhela una segunda oportunidad en las urnas y la quiere cuanto antes. Por eso desea someterse a la investidura lo antes posible, aunque vaya a perder la votación, para poner en marcha el reloj constitucional que, si nadie logra ser elegido presidente, llevará a una repetición electoral en diciembre o enero.