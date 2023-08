Feijóo ocultó al Senado ingresos de más de 8.000 euros al mes

La nómina de Alberto Núñez Feijóo es una caja de sorpresas. A los ingresos ya conocidos que recibió del Senado mientras ocupó un escaño en la Cámara alta en su condición de parlamentario en representación de una comunidad autónoma y a los “gastos de representación” que el PP acabó revelando que le paga en calidad de presidente de su formación, hay que sumar ahora 55.737,5 euros anuales que, por decisión del partido, le ha estado abonando su grupo parlamentario en calidad de “complemento”.

Fuentes del PP confirmaron a infoLibre este ingreso de Feijóo, hasta ahora desconocido, y cuya existencia fue adelantada por elDiario.es. Pero aseguran que no se trata de un sueldo, sino de “un complemento” que “le diferencia salarialmente” de cualquier “diputado raso”. Sin él, argumentan, el hasta ahora portavoz del PP en el Senado habría ganado más dinero que el líder del partido.

Las mismas fuentes sostienen que, en cualquier caso, y aunque esos ingresos eran secretos y que el propio Feijóo había dicho que no cobraba nada más que lo que Génova filtró el pasado mes de junio, no ha habido ocultación porque no se trata de un “sueldo del PP ni de un gasto de representación”. “Las cifras del PP son públicas, no ocultamos nada”, aseguran.

Opacidad salarial

El pasado mes de junio y en plena precampaña de las elecciones generales, el PP cedió a la presión de los medios y de los partidos de la izquierda que exigían conocer el sueldo de Feijóo después de que infoLibre sacase a la luz la opacidad salarial del jefe de la oposición y acabó filtrando que recibe anualmente 52.346 euros del partido, aproximadamente 4.362 euros mensuales.

Se trata de una cantidad que hay que sumar a lo que ha estado cobrando como senador en representación de Galicia: 72.953,6 euros anuales (algo más de 5.200 euros al mes en 14 pagas). Esto incluye su salario como parlamentario (3.173,83 euros; 44.433,62 euros brutos al año, que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes) y otros 2.037,07 euros mensuales que Feijóo se embolsó también 14 veces al año en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. En este caso son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Una suma que Feijóo cobró a pesar de haber trasladado su residencia a la capital de España.

Si sumamos a estas cifras el dinero que ahora se acaba de conocer y que le pagó su grupo en el Senado, el líder del PP, habría ingresando mensualmente hasta 13.554 euros mensuales, lo que representa unos ingresos anuales de casi 181.000 euros.

Incumplimiento de la ley

El líder del PP lleva negándose a revelar el salario que le paga el PP desde que infoLibre se lo preguntó en septiembre de 2022. Y ocultó esta información a pesar de que está obligado a publicarla en la página web de su formación, tal y como establece la Ley de Transparencia.

El PP pagó de media a José María Aznar y a Mariano Rajoy unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023 cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Feijóo. El líder del PP, sin embargo, no quiso hacer pública su nómina en el partido hasta después de las elecciones, alegando que no estaba obligado a actualizar su declaración en el Senado hasta que abandonase su escaño en la Cámara Alta, lo que acaba de suceder. Resta ahora por conocer qué ingresos ha declarado al Congreso y cuánto dinero le pagará su grupo en calidad de presidente de los parlamentarios del PP. Sobre todo ahora que dejará de ingresar algo más de 2.000 euros al mes que percibía por representar a una comunidad autónoma.

Lo cierto es que esta revelación pone entredicho las propias palabras de Feijóo, que el pasado 29 de junio, en una rueda de prensa convocada en Bruselas, aseguro que no percibía “ninguna otra remuneración o gastos representación por parte del Partido Popular”.

Incomodidad

Entonces, visiblemente incómodo por el interés que suscitan sus ingresos opacos, Feijóo intentó quitarle importancia diciendo que cobrar dos sueldos —uno del partido y otro público, en su caso como senador— es lo habitual en los partidos, cuando sólo es norma en el PP.

“Yo como presidente de Galicia tenía menos sueldo que ahora. Por tanto, sé perfectamente lo que es ser presidente del Gobierno y cobrar menos que en la oposición. Lo sé perfectamente”, remarcó antes de insinuar que el sobresueldo que recibe tiene que ver con los gastos de la vivienda que ocupa en alquiler el barrio de El Viso, uno de los más caros de Madrid, a pesar de que tiene una vivienda en propiedad en la capital desde el año 2001. “No es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a esos gastos que vivir en el Palacio de la Moncloa”, alegó. “Son cosas bastante distintas”.

La información publicada por elDiario.es, en la que cita la declaración de bienes que el líder del PP acaba de presentar, revela además otro dato nuevo. Feijóo adquirió una vivienda y una plaza de garaje en A Coruña el pasado 11 de agosto, hace sólo seis días y apenas tres semanas después de las elecciones del 23J, en las que no consiguió la mayoría suficiente que necesitaba para ser investido presidente del Gobierno.