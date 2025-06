El PSOE denuncia presiones del Gobierno de Mañueco a la prensa para evitar aprobar la ley de Publicidad Institucional

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León ha denunciado este jueves "presiones" con tintes "mafiosos" de la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco a los medios para evitar que salga adelante la ley de Publicidad Institucional respaldada en el Parlamento autonómico por todos los grupos salvo por el PP.

Según explican desde el PSOE, el director general de Comunicación de la Junta, Julio López, estaría haciendo llamadas personalmente a la prensa para transmitirles que el futuro de algunos medios pequeños pendería de un hilo de salir adelante este texto legislativo. En concreto, alega que se limitará "toda" la publicidad institucional, no sólo la de la Junta. "Está claro que Mañueco está al tanto de todo lo que está ocurriendo porque el director de Comunicación señalado es una persona muy cercana y de su absoluta confianza", aseguran los socialistas.

La futura normativa, en caso de ser finalmente aprobada, limitará la contratación de publicidad institucional por parte de la Junta con medios de comunicación que hayan sido condenados por la difusión de informaciones falsas. Entre las principales modificaciones de la ley de Publicidad Institucional que han incluido los grupos de la oposición figura una limitación de aportaciones por este concepto equivalente al 33% de la facturación anual de cada medio de comunicación y un mayor control parlamentario de la televisión privada Castilla y León Televisión.

Según recuerda el grupo socialista, la amenaza, por tanto, sería falsa ya que el documento hace referencia a "la Administración General de la Comunidad" y no están en juego "las partidas presupuestarias para esa publicidad que es de interés social" sino "el reparto sectario y subjetivo". "No está en debate si debe o no debe haber publicidad institucional a la prensa sino, por ejemplo, la concesión de la misma a medios condenados por la publicación de las llamadas fake news o cuyos propietarios hayan sido condenados", explican desde el PSOE.

El PSOE denuncia que esta actitud tiene tintes "mafiosos" y que, además de ser "éticamente execrable en una sociedad democrática, libre, plural y con libertad de prensa asentada", también "juega con los intereses empresariales de los medios de comunicación intentando condicionarles a las puertas de una convocatoria electoral". Los comisión autonómicos en esta comunidad están previstas para febrero o marzo de 2026.

"No se entiende que el PP de Mañueco quiera evitar la aprobación de una ley que aporta equilibrio y transparencia al reparto de la publicidad institucional en nuestra comunidad", defienden desde el PSOE.