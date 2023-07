"Estamos entrenados": el PSOE anticipa una legislatura con menos leyes pero no teme a la aritmética

Sin ansiedad y de manera discreta. El PSOE afronta así la negociación para armar una mayoría progresista que lleve a Pedro Sánchez de nuevo al Palacio de La Moncloa. No retransmitirán los movimientos para llegar a buen puerto y por el momento sólo miran hacia la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto, aspirando ese día a obtener la Presidencia del Congreso.

Pero los socialistas están convencidos de que habrá investidura y de que Pedro Sánchez volverá a pilotar un Gobierno de coalición de la mano de Yolanda Díaz (Sumar). Se reeditaría así la fórmula que arrancó en 2020, pero esta legislatura, según sus previsiones, será diferente a la que se ha vivido.

Esa investidura no tiene fecha todavía y desde La Moncloa y Ferraz no descartan que incluso Alberto Núñez Feijóo intente someterse a una votación fallida. En Ferraz, no obstante, ya atisban esta nueva legislatura con la idea, según fuentes de la dirección socialista, de que no tendrá tanta intensidad de votaciones: “No será tan prolija legislativamente”.

Profundizar en las leyes y gestión

La legislatura que ahora expira fue un auténtico maremoto de leyes, llegándose a aprobar 215 iniciativas legislativas. Cuatro años de continuas y extenuantes negociaciones, con el Gobierno cuadrando constantemente los votos (a través del conocido planillo de Rafael Simancas) y viviendo con tensión todas las pantallas del Congreso con las luces verdes y rojas.

La futura coalición, según fuentes socialistas, no planea una agenda legislativa tan multitudinaria, sino que tiene como objetivo la profundización de todas las leyes iniciadas durante este mandato y se centrará mucho en la gestión de los fondos europeos, que serán clave durante esta legislatura y la actividad económica.

Los socialistas, ante el nuevo Congreso, tienen que armar una aritmética parlamentaria que tiene muchos factores. Esa mayoría, para no perder ante las derechas, tiene que pasar por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV y Junts. La primera prueba de fuego será la constitución de la Mesa del Congreso, pero en Ferraz están convencidos de que lo lograrán.

El principal escollo en estos momentos es Junts, pero en Ferraz piensan que no podrán bloquear cuando reposen los resultados porque no pueden dejar al PP y Vox al mando y tampoco se pueden permitir una repetición electoral: “Les vendría fatal”. Los socialistas dicen que van a ayudar a este partido para que pueda asumir un acuerdo, dejando a un lado las reivindicaciones de la amnistía y el referéndum soberanista (líneas rojas marcadas por la Constitución).

No ven un bloque de ERC y Junts contra la coalición

En el PSOE creen también que ERC y Junts no harán un bloque conjunto para torpedear esa aritmética a lo largo de la próxima legislatura. Y esgrimen, además, que el resultado en Cataluña es muy revelador y lo tendrán en cuenta los soberanistas: el PSC fue primera fuerza superando en escaños a todos los independentistas y Sumar se situó en el segundo lugar.

Además, en el PSOE recuerdan que no hace falta en todas las leyes tener una mayoría absoluta, sino que en buena parte cuenta aunar más ‘síes’ que ‘noes’. Asimismo, hay otra circunstancia que puede ayudar a los socialistas: ERC y Junts no cumplen todos los requisitos para constituirse en grupos parlamentarios, por lo que los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son vitales para que lo consigan si dominan la Mesa de la Cámara Baja. Contar con un grupo propio es fundamental para los partidos, ya que supone una presencia importante, cuota de preguntas y una mayor subvención económica.

Estas negociaciones multipistas que se pueden producir en la próxima legislatura no pillan de nuevo a los partidos. La dirección del PSOE comenta que ya todos los grupos parlamentarios “están entrenados” después de estos cuatro años, en los que el Gobierno tuvo que pisar el acelerador en el Congreso ante la situación de pandemia o los efectos de la guerra de Ucrania.

La relación "leal" con el PNV

En la ecuación, sostienen las fuentes, cuenta también mucho la relación “leal” que se ha forjado durante este tiempo con el PNV. A los socialistas no les ha sorprendido nada el ‘no’ rotundo de los nacionalistas vascos a Alberto Núñez Feijóo: “Hubiera sido un voto anti natura apoyar al PP y Vox”. Con otro punto a tener en cuenta: los socialistas y los peneuvistas comparte Gobierno en Vitoria y han firmado, tras el 28M. pactos a lo largo y ancho de Euskadi.

Se mira con atención a Cataluña, pero en Ferraz no quieren poner el foco en la negociación con Junts para que tampoco crezcan fricciones entre los de Carlos Puigdemont y Pere Aragonès. Comprenden los socialistas que a Esquerra le moleste que ahora todos hablen de que la llave la tiene Carles Puigdemont, en un momento en el que han bajado diputados y están además gobernando en solitario en la Generalitat.

Los socialistas están totalmente convencidos de que esa mayoría que puede sacar la investidura también funcionará a lo largo de la legislatura y que será un Gobierno del PSOE y de Sumar estable. De hecho, fuentes del PSOE explican que si hay investidura y les da tiempo, querrían presentar un proyecto de presupuestos generales para el año que viene, además de recordar que lo hicieron en tiempo y forma todos los años de la legislatura que termina. Y esperan que haya total unidad de acción en el partido de Yolanda Díaz, a pesar de algunas declaraciones en Podemos durante estos días.

El Senado "no será determinante"

En el escenario que se abre ahora hay otro factor: en el Senado la mayoría absoluta la ha obtenido el Partido Popular. Pero en la dirección socialista explican que “no será determinante” esta Cámara y que sólo “ralentiza un poco” la actividad legislativa. De hecho, en la época de Gobierno del PSOE en solitario tras la moción de censura ya se dio esta circunstancia. Lo que más inquieta de esta situación es precisamente la “apariencia” y la imagen que se puede dar de la Cámara Alta.

Durante este periodo en funciones, no obstante, se pueden producir sesiones de control al Gobierno, como ya dictaminó el Tribunal Constitucional con una sentencia por unanimidad ante un conflicto de competencias interpuesto por el propio Congreso por la negativa a someterse al control parlamentario del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016.

Los socialistas se preparan ya para esa legislatura y creen que sólo Pedro Sánchez puede tener los votos suficientes para la investidura. Ahora quieren ir poco a poco, siguiendo los plazos y procedimientos mientras Núñez Feijóo mueve fichas y va viendo que sólo tiene ‘noes’. De hecho, en la sala de máquinas de Ferraz ven “tocado de muerte” al líder del PP y pronostican que en los próximos meses se abrirá una guerra interna en el partido rival que llevará a unas primarias, donde esperan ya a Isabel Díaz Ayuso.

Otro de los factores de estos meses es el desembolso de los fondos europeos. La Moncloa aprobó en junio, después de las elecciones del 28 de mayo, la adenda al plan de recuperación, que tendrá respuesta de la Comisión en estos dos meses. No obstante, se puede renegociar hasta el 31 de diciembre (aunque esto retrasaría la ejecución de fondos).

Uno de los puntos sobre los que se está hablando con las instituciones comunitaria es que no se obligue a implantar el pago de peajes en carreteras, algo a lo que se opone Moncloa. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya remachó que la gestión de los fondos se hará de forma “ordinaria” durante este tiempo en funciones: "Si algo ha demostrado este Ejecutivo en estos años es las buenas relaciones que mantenemos con la Comisión Europea, que España está cumpliendo de manera particularmente sobresaliente sus reformas con la Comisión y que estamos desplegando a un muy buen ritmo los fondos de recuperación".