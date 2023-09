El PSOE desmonta la investidura: Sánchez no interviene mientras Puente desquicia a Feijóo

"De ganador a ganador". El PSOE mantuvo hasta el último momento la incógnita. Y, al final, de manera sorpresiva subió a la tribuna el exalcalde de Valladolid Óscar Puente para darle la réplica en el debate de investidura a Alberto Núñez Feijóo.

De esta manera, el PSOE quiso mandar un mensaje claro de rebajar la investidura fallida de Núñez Feijóo. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, no intervendrá a lo largo de esta semana y se guarda para su futura investidura.

La elección de Puente tenía como principal objetivo poner contra las cuerdas a Feijóo con sus contradicciones, ya que el socialista ganó en las pasadas elecciones municipales en Valladolid pero fue desalojado de la Alcaldía por un pacto entre el Partido Popular y Vox.

Puente hizo un discurso muy duro contra Núñez Feijóo y con muchas ironías, algo que molestó al presidente del PP, como se evidenciaba en su rostro. El candidato, en su respuesta al socialista, tachó de "lamentable" que el Gobierno aplaudiera ese "club de la comedia". Los diputados populares se levantaron en algunos momentos y gritaron "cobarde, cobarde" a Pedro Sánchez.

El diputado socialista también levantó a los suyos en su discurso al calificar de "farsa" la investidura de Núñez Feijóo y acusar al PP de "descalificar" al rey con su comportamiento durante estas semanas. Asimismo, lamentó la "patética" manera de los populares de buscar diputados tránsfugas. "Pierdan todas las esperanzas de quebrar a este partido", lanzó el parlamentario a la bancada popular. "El PSOE es de sus militantes y, por tanto, del pueblo", añadió, levantándose al segundo todo el grupo del PSOE.

"¿Cómo se atreven a pedirnos la abstención?"

El socialista se lanzó al Hemiciclo para denunciar el "argumento inconstitucional" de Feijóo de que gobierne la lista más votada: recordando cómo llegaron al poder Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, entre otros barones del Partido Popular. "Ni usted ni yo hemos ganado las elecciones", resumió Puente, que quiso hablar de "ganador a ganador".

Asimismo, quiso subrayar la debilidad interna de Nuñez Feijóo, al recordarle que el 23 de julio en la calle Génova se cantó "Ayuuuso, Ayussso". Todos iban de blanco en el balcón, menos Ayuso: "Aquella noche ganó el rojo", proclamó.

Para proyectar otro dardo: el "fraude electoral" sería que el PSOE apoyara a un partido que se presentó a las elecciones para derogar el sanchismo: "¿Cómo se atreven a pedirnos la abstención?"

"Su problema es su obsesión por Sánchez", subrayó desde la tribuna mientras se iba calentando el ambiente, con la bancada del PP protestando. Incluso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que solicitar a los populares que no patalearan en sus escaños.

La "Fariña" del PP de Galicia

Puente hizo un retrato duro del PP con su modus operandi de Gürtel, "tamayazos" y sobresueldos, además de la "soberbia marca de la casa". Entre sus argumentos para desmontar las contradicciones de los populares, rememoró que José María Aznar "nos metió en la guerra".

Asimismo, se adentró en la cuestión catalana, con la idea de que los independentistas se equivocaron, pero la "dejadez" posterior de Mariano Rajoy fue el "principal combustible del procés". Al hilo, echó la vista atrás para sacar los pactos del Majestic entre Aznar y CiU, que supusieron la supresión de los gobernadores civiles y la transferencias de los puertos.

Le echó en cara Puente al PP que el PSOE sí apoyo el 155, mientras que "jamás" hubo un apoyo recíproco en temas como la pandemia, el terrorismo o los fondos europeos. Apostillando el socialista que Feijóo en Cataluña se mueve entre "un pirómano y Don Tancredo".

"Vive instalado en la mentira"

Con un ataque a su figura: "En su partido llevan un mes preparando el finiquito". "Usted venía a obedecer unos días a Ayuso, otros a Aznar, otros a Juanma, y siempre a las cabeceras", resumió, mientras el líder del PP se indignaba en su asiento removiendo los papeles.

Pero quedaban todavía más momentos de tensión. Puente definía al PP de Galicia como "Fariña", con el recuerdo de las fotos de Núñez Feijóo con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico. Y otro tema que escuece al popular: su sobresueldo del Partido Popular. "Usted vive instalado en la mentira", azuzó el socialista, que remarcó en su final: "Ni es usted presidente ni es de fiar".

Feijóo, descolocado: "Nunca he perdido las elecciones"

Un Feijóo descolocado le respondió que ver al Gobierno aplaudir su discurso es "lamentable". Miró entonces a Pedro Sánchez para preguntar retóricamente: "Usted me pedía seis debates, ¿y hoy no es capaz de hacer el segundo?" Esto levantó a los suyos, mientras insistía en la "soberbia" del presidente en funciones.

"Señor Puente, de ganador a ganador. Yo nunca he perdido las elecciones", arremetió acto seguido. "No necesito su aprobado", alargó, para remachar en una breve intervención que España no se merece al Gobierno en funciones que tiene.