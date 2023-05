Óscar Puente: “Cuando deje la política, me reinventaré, quizás algo en comunicación o el 'show business'”

Óscar Puente logró en 2015 acabar con veinte años de dominio absoluto del Partido Popular en la ciudad de Valladolid. Y ahora espera que sus vecinos vuelvan a darle su confianza por tercera legislatura consecutiva. Un regidor que no se calla nada, que lleva por bandera decir lo que piensa y que tiene en sus manos una de las principales plazas del PSOE para este 28M. Las máquinas están ya engrasadas, ¿responderán las urnas?

¿Siempre ha votado a su partido?

Milito desde los veinte años. ¡Estaría bueno que no hubiera votado al PSOE!

¿Vive usted de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca? ¿Le ha subido?

Vivo en vivienda propia.

¿Cómo convencería a un elector de que alejarse de la política es un riesgo para la democracia?

La democracia se alimenta de la participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía se aleja de la política, la democracia carece de sentido. Obviamente entra en riesgo.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Nunca creo que llegue a cometer algo así. No lo creo.

¿El mejor político de la historia de España? ¿Y el peor?

El más completo para mí es Josep Borrell. Pepe es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Uno de mis mejores amigos y mi referencia para todo. Ha destacado en España y es un referente en Europa y en el mundo.

El peor político… pfff. Albert Rivera, probablemente.

¿A quién ficharía de otro partido?

Ya fiché a la candidata de Podemos en 2019 y al de Ciudadanos en 2023. Los que he querido fichar, de momento, los he fichado.

¿El mejor consejo que ha recibido en política?

No te confíes.

¿Cómo se desestresa tras un día largo?

Depende, hay muchas opciones: leer, ver una serie, estar en familia o caminar.

¿Alguna vez le han ofrecido un sobre? ¿Y alguna otra propuesta fuera de la legalidad?

Jamás.

¿Su peor y su mejor momento en política?

Mi mejor momento fue la noche de las elecciones de 2017 cuando por fin conseguí el objetivo. Y he tenido muchos muy malos hasta llegar ahí. La derrota de 2011 fue muy dura.

¿Qué serie, libro o película tiene pendiente para cuando acabe la campaña?

Estoy con un libro sobre la Juana la Loca y quiero terminarlo. Y series, estoy con Better call Saul, voy por la tercera temporada.

¿Qué hará cuando deje la política?

Pfff, no lo sé. He sido cosas muy variopintas. Seguramente me reiventanaré. No sé, quizá volver a algo que tenga que ver con la comunicación o el show business.

¿Un chiste político o su meme favorito?

De joven leía mucho Martínez el Facha. Me parecía muy irreal, a pesar de que había oído hablar a mis padres del franquismo. Pero me parecía muy llevado a la caricatura. Ahora resulta que todo aquello lo estamos viendo en la realidad. Tenemos a un vicepresidente de la Junta de Castilla y León que haría las delicias de Kim, el autor de Martínez el Facha.