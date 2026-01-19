Puente considera "raro y difícil de explicar" el accidente de ferrocarril de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo, la vía por la que circulaba es recta y la infraestructura también se ha renovado muy recientemente, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios en la estación de Atocha, el ministro ha dicho que desconoce las causas del descarrilamiento del tren de Iryo que ha impactado contra un Alvia de Renfe y ha provocado la muerte de 21 personas hasta el momento.

Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, según ha informado el ministro de Transportes.

El tren de Iryo que descarriló es relativamente nuevo, de unos cuatro años, ha explicado el ministro, que ha añadido que la infraestructura en esa línea se ha renovado recientemente, ya que concluyeron los trabajos en mayo pasado, con una inversión de 700 millones de euros.

Además, Puente -que se trasladará hoy a la zona del siniestro- ha asegurado que se trata de una zona recta.

Por eso, los expertos en materia ferroviaria con los que el ministro ha estado en contacto desde el suceso le indican que es difícil de explicar un siniestro de esta naturaleza, que será investigado por la comisión que se encarga de estudiar este tipo de accidentes de tren.

El titular de Transportes ha detallado que el descarrilamiento de los últimos vagones del tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid ha ocurrido "con la mala fortuna" de que circulaba en dirección contraria en una vía paralela un Alvia, entre Madrid y Huelva, cuya cabecera ha impactado con los coches de Iryo. El conductor del Alvia está entre los fallecidos en este accidente.