Puente no descarta que los trenes que circularon antes del siniestro del Iryo tengan marcas de la vía rota

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que es "posible" que los dos o tres trenes que circularon antes del Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) tuvieran "marcas similares" a las encontradas en los en los "bogies" (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches de dicho tren, según recoge EFE.

"La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho el ministro en una entrevista con Telecinco.

Por otro lado, ha calificado de "barbaridad" que se afirme que se contrataron obras "low cost" (bajo coste) para el mantenimiento de la infraestructura y ha añadido que es "una vía renovada que se ha sometido a todas las pruebas de fiabilidad". Se renovó en mayo, en octubre se hizo una prueba geométrica, y en noviembre otra dinámica. Además, el 5 de noviembre se realizó una inspección a pie.

El maquinista del Iryo no se percató del impacto

Puente también ha afirmado que el maquinista del Iryo no se percató del impacto con el Alvia hasta después de bajarse del tren y que los cinco vagones del tren que llevaba quedaron "intactos". "No se cayeron ni las bandejas".

Puente se ha referido a los audios que han trascendido relativos a la conversación entre el maquinista del Iryo con el centro de control y ha apuntado que se produjeron dos llamadas, una primera, en la que avisaba que había sufrido un "enganchón", y una segunda a los "tres o cuatro minutos". En esta segunda llamada del maquinista, realizada después de la colisión, es cuando le responden desde el centro de control que no circulaba por la vía ningún tren.

Después de que el maquinista efectuara la primera llamada, se bajó del tren y fue cuando percibió que se había producido "un descarrilamiento". Ahí, es cuando avisa que el Iryo sufre un incendio y que está invadiendo parte de la vía contigua. "El maquinista ni siquiera ve el Alvia (cuando realizó la primera llamada), porque está a un kilómetro y la zona está a oscuras", ha afirmado.

Está determinado el punto del impacto y de detención del tren, según Puente. Se habla de 20 segundos, pero parece que entre el descarrilamiento y el choque hubo "menos de 9 segundos".

25 incidencias

En cuanto al límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, ha afirmado que se adoptó esta medida después de que los maquinistas, "claramente afectados", reportaran ayer 25 incidencias, frente a 1 que se había comunicado el día anterior.

Esto obligó a que Adif decidiera limitar la velocidad a 160 kilómetros hasta contrastar los reportes. "Se determinó que de las 25 incidencias, 4 requieren revisión y por eso se ha limitado a 230 kilómetros, manteniendo el resto a 300". Preguntado por los pronósticos que había hecho sobre aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora en esta línea, ha explicado que se hizo en un contexto en el que había anunciado que ese tramo se iba a reservar de forma completa.

El hallazgo de una pieza del eje del Iryo

La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

¿Puede el clima de cooperación entre administraciones mitigar el ascenso de la ultraderecha? Ver más

Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación, que han señalado que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura -"un bogie, una parte del chasis inferior de un tren", dice-, y añade que "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades".

Pero las fuentes consultadas por EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones. De hecho, está en poder de los agentes del instituto armado y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.