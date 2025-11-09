Puigdemont presume de que Junts "ha cumplido" con lo pactado y culpa al PSOE de no usar "las palancas de poder"

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que su partido ha "cumplido" con lo pactado por la investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE no ha usado "las palancas de poder" que tiene, por lo que ha remitido a los socialistas al icónico "que os den" pronunciado por Xavier Trias.

En un mensaje en su cuenta de X, Puigdemont ha arremetido contra "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas", que "se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral" tras romper Junts sus relaciones con el PSOE.

"No hemos ido nunca a Madrid a hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que-no-parecen-catalanes", ha dicho Puigdemont, sino a "defender los intereses nacionales en todos los ámbitos".

La maquinària de propaganda socialista i de mitjans subvencionats pels socialistes s’ha posat en marxa a velocitat de campanya electoral. La diana, és clar, som nosaltres. Només cal veure amb quina intensitat i amb quina fruïció omplen de crítiques desmesurades les xarxes i els… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 9, 2025

A juicio del expresidente catalán, Junts ha demostrado ser capaz de "proponer acuerdos ambiciosos" y ha ofrecido al PSOE "la oportunidad de demostrar" si coincidía en la misma defensa de estos intereses o no.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas de poder están exclusivamente en sus manos", ha añadido Puigdemont, que acto seguido ha recordado, sin citarlo explícitamente, el "que os den" que pronunció Trias cuando el socialista Jaume Collboni logró hacerse con la alcaldía de Barcelona con los votos de Comuns y el PPC.

El líder de Junts también ha destacado una encuesta de Elnacional.cat en la que se asegura que el 57,7% de los españoles considera que Sánchez no ha cumplido los acuerdos con el partido catalán y solo un 30% cree que sí.

Dardo a ERC

El expresidente catalán también ha señalado la "sospechosa coincidencia" en las críticas a Junts entre el PSOE y "otros espacios políticos", en clara referencia a ERC.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha contestado en la misma red social, adjuntando un listado con 23 leyes actualmente en tramitación: "Demasiada chapa para justificar que tumbarás todo esto con PP y Vox".