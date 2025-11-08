Turull acusa al Gobierno de "cargarse la legislatura" y un alcalde le desautoriza: "Junts no ha roto con Sánchez"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" al no "cumplir" los compromisos adquiridos al inicio del mandato y se ha preguntado "qué piensa hacer" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de ahora.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle" con la que este partido ha instalado un centenar de carpas informativas en diferentes poblaciones catalanas, Turull ha tildado de "curioso" que la presión por el futuro de la legislatura se dirija hacia el partido que preside Carles Puigdemont y no hacia el PSOE.

Por su parte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Girona) cree que Junts no ha "roto" con Sánchez, pese a que así lo ha comunicado la dirección de la formación, sino que está aplicando "medidas de presión" para demostrar que "no va de farol", ha dicho en el Diario ARA

Turull ha evitado reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, pero sí le ha pedido que haga una "reflexión", puesto que ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente, y le ha preguntado "cómo piensa afrontar esta situación".

Turull ha añadido que Junts "está preparado para cualquier escenario".

El secretario general de Junts ha denunciado el "incumplimiento flagrante" de los pactos sellados con el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez, lo que ha derivado en una "situación insostenible".

"Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha asegurado. Masquef, al contrario, sí es partidario de negociar los presupuestos generales del Estado (PGE) con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos de la Generalitat con el ejecutivo de Salvador Illa.

Turull ha dicho que "la legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", de modo que Junts debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Unas palabras que ha pronunciado el día después de que el Congreso haya reactivado la iniciativa de Junts, tomada en consideración en septiembre del año pasado, para combatir la multirreincidencia.