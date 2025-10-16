Quemaduras, fracturas y torturas: Hamás denuncia crímenes en los cuerpos entregados por Israel

Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de "torturas brutales" que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista Hamás.

También denunció en un comunicado "cuerpos aplastados bajo las orugas de los tanques israelíes, en una violación flagrante de todas las leyes internacionales".

Los disparos a corta distancia "confirman ejecuciones deliberadas", los ojos vendados "indican que las víctimas fueron arrestadas antes de ser ejecutadas" y "las manos y pies atados con bridas plásticas" documentan "la restricción antes del asesinato", según Hamás.

En total, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de los 360 que se comprometió a entregar como parte del alto al fuego a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Las marcas halladas en los cadáveres demuestran "violaciones flagrantes del Convenio de Ginebra y del derecho internacional humanitario, y confirman que la ocupación utilizó políticas criminales de asesinato extrajudicial y eliminación física de detenidos y civiles palestinos", según Hamás.

El grupo islamista pidió "la formación urgente de una comisión internacional independiente para investigar estos atroces crímenes cometidos por la ocupación y responsabilizar a sus líderes por los crímenes de guerra cometidos" contra palestinos.

Asimismo, la dirección general de Defensa Civil ha recuperado 103 cuerpos de las zonas de Gaza de las que se retiraron las fuerzas israelíes tras el anuncio de alto el fuego el pasado viernes, 10 de octubre.

Los cuerpos encontrados "estaban en estado de descomposición" y algunos "eran restos incompletos" que "fueron recuperados de las calles y de entre los escombros de edificios y viviendas", según Defensa Civil.

"Cientos de cuerpos permanecen bajo los escombros, lo que dificulta su recuperación debido a la falta de equipo pesado de rescate", añadió la organización encargada de trasladar los cuerpos a hospitales en Gaza.