El Ejército israelí comunica que ha comenzado el alto el fuego en Gaza

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)", confirmó el Ejército, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, EFE pudo comprobar cómo decenas de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Los soldados abandonaron también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital. En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53% del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaban más del 80%.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- siguen siendo peligrosas debido a la "concentración de tropas"; así como la entrada al mar Mediterráneo.

"También se advierte a los residentes que, en la zona sur de la Franja, es extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah, la zona del Corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis", añadió sobre las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado.

Horas de reunión

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó de madrugada "el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos" como para del acuerdo inicial de paz con Hamás

La aprobación llegó después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner, a los que el primer ministro israelí agradeció su trabajo.