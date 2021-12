El rey quiere volver a España con asignación económica y a vivir de nuevo en La Zarzuela

El anunciado archivo de la investigación relativa al rey emérito ha provocado que Juan Carlos I quiera volver a España con determinadas condiciones, aunque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya prorrogado las pesquisas de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Según ha publicado este martes El Confidencial, el entorno del rey ha confirmado que éste entiende que el hecho de que se entierre la investigación relativa a su persona le habilita para volver a España "cuando él quiera", puesto que habrían decaído las circunstancias que le llevaron a marcharse a Abu Dabi el pasado 3 de agosto de 2020.

Sin embargo, añade el periódico citando a fuentes cercanas al emérito, éste no querría regresar si no es a la que sigue considerando "su casa", que es el Palacio de la Zarzuela. Además, y aludiendo otra vez al anunciado archivo de las investigaciones, Juan Carlos I querría regresar al estatus que disfrutaba en el año 2019, cuando su hijo todavía no le había retirado la asignación presupuestaria de la que gozaba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, según añade El Confidencial, ni una ni otra exigencia sería buen vista por el Gobierno ni por la Zarzuela, que no querría que el padre de Felipe VI volviera a disfrutar de una asignación que el entorno del rey argumenta como necesario "para vivir".

Una prórroga que evite un desgaste a Felipe VI

Según informó Europa Press la semana pasada, la investigación relativa al emérito se prorrogará en principio hasta junio de 2022, si bien no se tiene porque agotar el plazo completo. Esto entraba dentro de lo esperable ya que los fiscales aun esperan una comisión rogatoria que les debe llegar desde Suiza antes de enterrar para siempre la investigación.

Sin embargo, desde El Confidencial apuntan también a que la decisión de la fiscal general del Estado no se debe solo a "razones técnicas", sino también a otras de "oportunidad". La principal sería evitar que el archivo perjudique a Felipe VI en su mensaje de Navidad la noche del 24 de diciembre, pero otras fuentes también argumentan que sería "conveniente" que librar la Pascua Militar del 6 de enero de la polémica.

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalaban ya señalaron no obstante que si bien la intención del Ministerio Fiscal es siempre acabar con las diligencias de investigación lo más rápido posible, esto a veces no es posible, y ante un caso de la envergadura como el del emérito, prefieren actuar con prudencia, ser garantistas, y esperar a esa comisión que es relativa a unas aclaraciones sobre los años 2015 y 2016.