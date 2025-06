RTVE busca alternativas para cancelar 'La familia de la tele'

La dirección de RTVE está buscando alternativas para cancelar La familia de la tele, que actualmente se emite de 15:50 a 17:00 horas en La 1, aunque la supresión de la emisión del programa "no es inminente", han informado a EFE fuentes de la corporación.

Los responsables de RTVE aún no tienen "nada decidido" y están "pidiendo formatos", han añadido las mismas fuentes.

'La familia de la tele' comenzó a emitirse el 5 de mayo y, según datos de la consultora Barlovento, ha registrado una cuota de pantalla de entre un 6 % y algo más de un 7 %.

El pasado 30 de mayo RTVE anunció la remodelación de la programación de las tardes de La 1 y recortó la duración de La familia de la tele, que pasó a emitirse únicamente en su primera franja, entre las 15:50 y las 17:00 horas.

El presidente de RTVE, José Pablo López, decidió reducir la duración del programa un día después de comparecer en la comisión de control parlamentario de RTVE, en la que dijo que para retirarlo de la parrilla tendría que tener la convicción de "no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia".

López añadió que prefería equivocarse "a no intentarlo", porque cuando uno comete un error, en su opinión, "se corrige y no pasa nada".

"Cuando tenga el convencimiento profesional, no el político, ni de otro orden, ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, en el momento que yo tenga ese convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ninguna duda de que yo lo retiraré de la parrilla", concluyó.