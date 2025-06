Rueda ocultó a Feijóo la investigación por agresión sexual al exconselleiro Villares

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que no comunicó al presidente nacional del PP y expresidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, la investigación por un presunto delito contra la libertad sexual abierta a su ya exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, miembro también de la ejecutiva gallega de la formación junto a su predecesor. Conocedor del caso desde febrero, Rueda le dio a Villares un llamativo abrazo en público el pasado jueves en el acto de investidura de la nueva conselleira. Ante las críticas recibidas por este gesto, el líder gallego no respondió a varias preguntas que le formularon en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta sobre si dimitirá en caso de que Villares sea condenado o sobre su omisión de mensajes de apoyo a posibles víctimas o denunciantes.

En cuanto a los cuatro meses transcurridos desde que Rueda tuvo conocimiento de la investigación sobre Villares hasta su cese el miércoles pasado, el presidente justificó que esto se produjo en el momento en que se dio "el primer pronunciamiento judicial", en referencia a la comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la Xunta al ser aforada la persona investigada. El jueves, la número dos del PPdeG, Paula Prado, aseguró que ella no tuvo conocimiento de la investigación hasta ese mismo miércoles. Y este lunes, Rueda dijo que él mismo no se lo comunicó a Feijóo hasta ese mismo momento. "Al señor Feijóo se lo comuniqué cuando hubo un pronunciamiento judicial, que es lo que dicen los estatutos [del PP]", aseguró Rueda.

Por otro lado, el abrazo público de Rueda a Villares provocó críticas en los últimos días, no solo de la oposición sino también del poder judicial, por los mensajes implícitos que podría transmitir a las posibles víctimas o denunciantes de agresiones sexuales. Posibles víctimas o denunciantes a las que el presidente aún no se ha referido, ni siquiera para ofrecer retóricamente los recursos y mecanismos legales que las administraciones ponen a su disposición.

Ante esta situación, Rueda recibió varias preguntas. Si repetiría el abrazo a Villares, por qué no mencionó a las víctimas ni a las denunciantes en general, si no se arrepiente de la gestión que está haciendo de la crisis o si, tras lo sucedido, él mismo contempla dimitir en caso de que Villares sea finalmente condenado. El presidente no contestó a ninguna de estas preguntas y centró sus respuestas en asegurar que actuó cuando conoció el primer pronunciamiento de la justicia.

Rueda también hizo hincapié en la presunción de inocencia de Villares: "Nunca trataré como culpable a alguien a quien la justicia no ha condenado", dijo este lunes, en la misma rueda de prensa en la que volvió a cargar contra el Gobierno de España por "lo que parece que le va a caer", en referencia a las diversas investigaciones judiciales que rodean al Ejecutivo central y que aún no se han cerrado.

La oposición insiste en exigir explicaciones

Este lunes, los partidos de la oposición también volvieron a pronunciarse sobre la investigación a Villares. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió a Rueda que compareciera en el Parlamento para explicar por qué "ocultó" durante meses la investigación al ahora exconselleiro. "Es un hecho gravísimo que tiene que ser explicado en el lugar donde están los representantes del pueblo", declaró Pontón.

La nacionalista también calificó como "una de las páginas más indignas que hemos visto en la historia de nuestro país" la despedida con "besos y abrazos" que el Gobierno gallego dio el jueves a "un presunto agresor sexual". Según ella, fue un mensaje "demoledor para todas las mujeres, y especialmente para aquellas que han sufrido algún tipo de agresión sexual o de violencia machista". "Ante una denuncia, lo que hacen es ponerse del lado del agresor y no de la víctima, y ​​esto es absolutamente grave y debe ser explicado", lamentó la nacionalista.

Por su parte, el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, afirma que la actuación de Rueda al ocultar la investigación a Villares "marca una línea roja de machismo institucional". El socialista se refirió a la obligación que tienen los líderes del PP, según sus propios estatutos, de comunicar este tipo de situaciones al presidente del partido: "Si Rueda le contó a Feijóo lo que pasaba, estamos ante dos líderes que lo ocultaron durante meses, y eso implica responsabilidades políticas". Sin embargo, Rueda aseguró que no se lo había comunicado a Feijóo porque los estatutos no lo exigen hasta que haya una comunicación judicial.