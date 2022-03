Sánchez anuncia rebajas fiscales, más gasto militar y batalla en Bruselas para acotar los precios de la energía

Pedro Sánchez confirma que el Gobierno se dispone a concretar una rebaja de impuestos destinada, entre otras cosas, a paliar el impacto de los precios de la energía en las facturas que pagan los consumidores. En una entrevista en laSexta, el presidente anunció que será en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo cuando el Ejecutivo despligue el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Entre la batería de medidas, Sánchez dio por hecho que también habrá rebaja fiscal para los hidrocarburos, cuyos precios se han visto dsiparados en los últimos días a cuenta de la guerra en Ucrania.

El presidente, sin embargo, puse el foco en el Consejo Europeo que se celebrará los días 24 y 25 de marzo. "Es necesario topar el precio del gas al precio de la electricidad", dijo tras recordar que es una postura que su Gobierno viene defendiendo desde hace meses y que ahora, en su opinión, cuenta con un amplio respaldo en la UE. "El gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para proteger a las personas más vulnerables y amortiguar las consecuencias de la guerra y que el reparto de la carga sea justo. Pero la bajada de impuestos no es lo más relevante. Lo es regular el precio del gas que está infligiendo un coste inasumible para los ciudadanos", recalcó.

Durante esa misma entrevista en laSexta, Sánchez desveló que emprenderá una gira de reuniones por varios países de la UE para conseguir atar los apoyos suficientes a esa intervención del mercado energético que pueda plasmarse en el Consejo Europeo. Además, también apuntó que las vicepresidentas económicas activarán el diálogo social con patronal y sindicatos, la negociación parlamentaria con los grupos del Congreso y las conferencias sectoriales con las Comunidades Autónomas para intentar alcanzar el máximo grado de consenso en todas las medidas que se prevén implementar en el Plan Nacional.

Aumento del gasto en Defensa

Preguntado expresamente por la conveniencia de aumentar el gasto militar al estilo de las medidas adoptadas por países como Alemania, Sánchez manifestó que "debemos hacerlo". El presidente adelantó que en los próximos presupuestos generales del estado propondrá al conjunto de fuerzas políticas un mayor esfuerzo público en Defensa. Y también puso el foco en la necesidad de desplegar una estrategia común en el seno de la UE: "Nos hemos despertado de una suerte de espejismo en el que pensábamos que en nuestra fronteras no podía haber una guerra pero no es una película, es real. Igual que hay que ganar en autonomía energética, en el ámbito de la defensa es evidente que tenemos que reforzar la política exterior y de seguridad común", aseguró.

También fue cuestionado por si el estallido de la guerra altera o no sus planes respecto a la convocatoria de elecciones. "Yo quiero agotar la legislatura", subarayó. Eso sí, Sánchez pidió "al conjunto de formaciones políticas" unidad y respaldo al Gobierno frente a un desafío como la guerra. Y lamentó que las ministras de Podemos se hayan desmarcado públicamente: "Entiendo que hay un dilema moral en el envío de armas, claro que lo hay y me hago cargo de él, pero cuando uno ve a un país arrasado hay que entender que la comunidad internacional se movilice para proveer de armas y material defensivo a los ucranianos", comentó.

En cuanto al futuro del conflicto, Sánchez no quiso descartar ningún escenario y remarcó que, en su opinión, “es importante que paremos a Putin en Ucrania, porque no sabemos qué país será el siguiente”, dijo. Preguntado por la posibilidad de que la guerra en Ucrania acabe desembocando en un conflicto mundial, no lo descartó: "Eso es lo que debemos evitar. Lo más importante es medir las palabras y actuar unidos", concluyó.