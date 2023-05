Sánchez se lanza al 23J: "Vamos a ganar, el PSOE debe parar esta ola reaccionaria"

Mucha emoción y aplausos. Camino del 23J. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insufló ánimos a todos los parlamentarios socialistas y mandó un mensaje a toda la sociedad ante unas elecciones que decidirá la próxima década: "El PSOE debe parar esta corriente reaccionaria, vamos a ganar las elecciones".

Sánchez reunió a todos los diputados y los senadores en la Cámara Baja en su primer discurso tras anunciar el pasado lunes que adelanta las elecciones generales a este verano después de los malos resultados del 28M. "Tomé la decisión con mi conciencia", explicó ante los suyos.

El líder de los socialistas hizo un discurso muy emotivo apelando a la mayoría social que no quiere retroceder frente a la "extrema derecha y la derecha extrema". Y, sobre todo, quiso explicar que la estrategia del PP de hablar de derogar el sanchismo supone realmente acabar con los avances y los derechos: "Destruir".

Avisa de una campaña "tremenda" de la derecha

El presidente reconoció errores durante esta legislatura, pero puso en valor que ha habido más avances en un contexto marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania. Asimismo, el socialista vaticinó ante sus parlamentarios que la campaña va a ser "tremenda" por parte de las derechas, con sus "mentiras" copiando la estrategia de Donald Trump en EEUU. "Hablarán de pucherazo", comentó, pero pidió a los suyos determinación y tranquilidad.

Por ello, insistió en el mensaje de que los españoles deben decidir entre el Gobierno de progreso o uno reaccionario: "No podemos permitirnos el lujo de retroceder ni un milímetro".

Desde el primer momento, Sánchez trató de animar y emocionar a los suyos en un momento muy complicado tras el 28M, dando las gracias a todos los parlamentarios por haber sacado adelante 213 leyes durante estos casi cuatro años. "Hemos dado estabilidad y certidumbre", resaltó en este mensaje interno para sus parlamentarios.

Y quiso también en todo momento explicar el por qué de la decisión de adelantar elecciones: "No podía desentenderme, no podía seguir como tal cosa, como si no hubiera ocurrido". "Me gusta ganar y duele perder. Pero cuando más me duele perder es cuando las consecuencias inmediatas recaen sobre personas que quiero y admiro, Por todos ellos tenía que dar un paso al frente, lo supe esa noche, no me costó entenderlo, tenía que asumir los resultados y el reto que planteaban. Sin esconderme", desgranó ante sus emocionados diputados, que aplaudieron en varias ocasiones.

No pensamos en los pronósticos adversos.



🌹 Pensamos en ganar el 23 de julio para gobernar y construir la mejor España.



🗣️ @sanchezcastejon pic.twitter.com/WBnwafrGz4 — PSOE Congreso (@gpscongreso) 31 de mayo de 2023

"Tenemos que dar la batalla, debemos dar la batalla"

El presidente, entonces, centró la mayor parte de su discurso en lo que supone la llegada del PP y de Vox a las instituciones: desde derogar la reforma laboral hasta volver a un salario mínimo de apenas 700 euros. El 28M, subrayó, venció la conjunción de "la extrema derecha y la derecha extrema": "Hace falta clarificar la situación". "Lo mejor es que la gente se pronuncie sin demora", añadió.

El jefe del Ejecutivo habló para esa mayoría social que no quiere retroceder y llamó a tener el mayor apoyo posible, apelando principalmente al PSOE y sin referencias a la coalición progresista. Es la hora, advirtió, de que los españoles decidan si quieren un presidente al lado de Joe Biden o al lado de Donal Trump.

"Tenemos que dar la batalla, debemos dar la batalla", dijo ante los suyos, sabiendo que es necesario que la maquinaria territorial esté fuerte y tenga músculo para la cita de julio. Además, reconoció que la sociedad está cansada y quiere vacaciones, pero que es necesario un impulso para frenar esa ola.

Según Sánchez la tarea del PSOE no va a ser fácil: "La derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas, tienen más medios y recursos. Y ningún pudor para traficar con la mentira".

El socialista no puso paños calientes ante los parlamentarios: "Tenemos una tarea descomunal, Necesitamos construir la mejor España, no mirar atrás. Nos coge cansados, pero lo que se decida el 23J va a ser decisivo. El resultado va a tener efectos en la mayoría social del país en la próxima década".

Conectando con las emociones su discurso con preguntas como: "¿Ortega Smith despotricando contra una mujer en silla de ruedas se parece a España? ¿Ayuso llamando gran estafa al cambio climático se parece a España? ¿Se parece a España Gallardo diciendo que el CO2 no atenta contra la salud? ¿Se parece a España Abascal exigiendo que se elimine el derecho abortar?" "España es mucho mejor que todo eso", resumió.

Con una proclama ante los suyos para salir a por todas este 23J: "El futuro no está escrito".