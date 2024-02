La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado seis minutos de una entrevista en la Cadena Cope a responder a una pregunta sobre si ella habría pasado página si hubiera tenido a un familiar en una residencia. Con ataques al periodista Carmelo Encinas, que se la ha formulado, la líder regional ha colado durante su intervención al menos seis falsedades: sobre que los familiares no pidieron hacer públicas las actas de la Policía, sobre que "está deseando hablar" con los familiares aunque no los ha llamado en cuatro años, sobre que las cifras de muertos en residencias era "muchísimo mayor" en otras regiones, sobre que el Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, era un "borrador falso", que los mayores se morían en "todos lados" y que no se "salvaban por ir a los hospitales" y que el nivel adquisitivo no influyó para nada en quién vivía y en quién no.

Todo ha comenzado a raíz de una pregunta sobre si ella hubiera pasado página si hubiera tenido a un familiar en una residencia. Ante este interrogante, Ayuso ha tachado sus cuestiones de "maliciosas" y "mal enfocadas". "No gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no lo mismo que a ellos", ha asegurado.

Los familiares pidieron que las actas de la Policía se hicieran públicas

Cuestionada en concreto por las actas de la Policía, Ayuso ha defendido que los familiares "no las han pedido", pero sí los portavoces de los partidos. Lo cierto es que, aunque ahora la Comunidad de Madrid está abierta a que se publique, inicialmente recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia la orden del Consejo de Transparencia que obligaba a publicar estos documentos que reflejan, entre otros muchos detalles, que no se recogían los cadáveres y el agotamiento físico y emocional de los trabajadores ante la "falta de apoyo institucional". "No son unas actas donde se investigara a las residencias, nosotros como Comunidad de Madrid pedimos a la Policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido", ha argumentado la presidenta regional en Cope.

"Está deseando hablar con ellos", aunque no los ha llamado en cuatro años

Aunque en estos cuatro años Ayuso no ha recibido a ninguna asociación de familiares e incluso los ha bloqueado en redes sociales, la líder madrileña ha defendido que si alguna quiere "hablar con nosotros estamos a su entera disposición" y que está deseando "hablar con ellos y decirles si hace falta qué ha pasado caso a caso". "Lo que no logro entender es por qué se selecciona solamente a la Comunidad de Madrid. Qué poco respeto hay a los fallecidos del resto de España y, sobre todo, a la verdad", ha sostenido.

Las cifras no fueron "muchísimo mayor" en otras comunidades

Según Ayuso, el virus del covid-19 se enseñaba "con los mayores y, evidentemente, con las residencias, que es donde había más mayores". Además ha defendido que, aunque le parece "asqueroso" empezar a dar cifras, ha asegurado que, por población, las cifras de fallecidos en otras comunidades fue "muchísimo mayor" en "Cataluña, Aragón y otras comunidades gobernadas por el PSOE". Como publicó infoLibre, el 75% de las muertes en residencias en marzo y abril se produjeron entre Madrid, Cataluña y las dos Castillas.

El Protocolo de la Vergüenza no era un borrador que "se filtró"

En este punto, Ayuso ha mencionado de pasada el Protocolo de la Vergüenza. Como lleva defendiendo los últimos cuatro años, ha vuelto a repetir que es "un borrador falso" que, sin embargo, "se filtró" aunque "nunca se aplicó" porque "no ha habido un solo gerente, un solo geriatra que lo aplicó". "Sí que lo hubo en Aragón", ha apuntado la presidenta madrileña que ha apostillado en este punto que "siempre se retuercen mis declaraciones cada vez que hablo".

Lo cierto es que el 18 de marzo de 2020, como publicó infoLibre, la Comunidad de Madrid aprobó un Protocolo cuya existencia, durante mucho tiempo, rebajaron a un mero "borrador". Sin embargo, ex altos cargos del Gobierno de Ayuso y directoras de residencias han confirmado, y delante de un juez, que se trataba de un documento oficial que se aplicó en los centros. Y que según el mismo se fijaron "criterios de exclusión" que impedían el traslado a los hospitales a los residentes más débiles, es decir, aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y esto ocurría con independencia de tener o no covid.

No hay un porcentaje tan alto de muertos sin derivar a hospitales en ningún otro lugar

Sobre sus palabras en la Asamblea de Madrid en las que aseguró que "mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía" y que "no se salvaba en ningún sitio", ha justificado que lo que dijo fue que "los mayores no se salvaban por ir a los hospitales, pero no significa que se negasen traslados". "Hubo miles de traslados y animo a que se investigue para ver que los mayores fallecieron tanto o más en los hospitales", ha explicado.

Ayuso también en Cope ha asegurado que "muchas familias" preferían que sus familiares muriesen en residencias: "Cuando el virus entraba en el cuerpo de una persona con pluripatologías, fallecían igualmente". En otro momento de la entrevista, ha defendido que "los mayores en las residencias no están abandonados, están en su casa. Están con profesionales que trabajan por ellos a destajo".

Sin embargo, los datos desmienten a Ayuso. La Comunidad de Madrid, con diferencia, fue donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77% del total (9.470 mayores). No hay un porcentaje tan alto en ningún otro lugar.

Aunque es cierto que en Cataluña se le acerca. Allí, entre marzo y abril de 2020 fallecieron 2.797 personas con covid-19 o con síntomas compatibles sin ser derivados de los geriátricos a los hospitales, según los datos oficiales de la Generalitat. La cifra supone el 72% de todos los residentes fallecidos esos dos meses.

En Cantabria, por ejemplo, se quedó en el 34%. Además, un estudio científico publicado en la revista Epidemiología (disponible en este enlace) reveló que la mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.

"Habéis elegido solo el caso de Madrid, se han señalado solo los muertos en Madrid. Ha sido repugnante lo que se ha hecho siempre con la Comunidad de Madrid durante la pandemia, solo poniendo el dolor en los mismos sitios, no contando la verdad y no teniendo nunca la humanidad de reconocer que los muertos son de todos", ha sostenido Ayuso que ha vuelto a insistir en que ella no habla "de otras regiones". "Los presidentes autonómicos, con sus aciertos y errores, nos apoyamos entre todos yendo todos a una. Fuimos a una sufriendo un horror de gestión que el Gobierno de Sánchez no hizo, que nos abandonó a todos. España es el único país que cuenta sus muertos por regiones", ha asegurado la presidenta madrileña.

Sí se atendió al nivel adquisitivo

Según Ayuso, la izquierda le da "la vuelta" como "si estuvierais allí": "Todos los sistemas sanitarios bloqueados, las ambulancias no llegaban, la gente se moría en todos lados". "Se hizo todo humanamente. Jamás en mi vida sería capaz de decir quién puede vivir y quien no, sobre todo según su nivel adquisitivo. Porque para mí la vida es sagrada desde el principio hasta el final se tengan 10 años o se tengan 90. Solo un médico o un geriatra es quien puede elegir quien vive y quién no", ha explicado en Cope.

La Fiscalía guarda silencio tras la confesión de Ayuso sobre su gestión en las residencias Ver más

Lo cierto es que del mismo modo que la Comunidad de Madrid no utilizó los medios que tenía al alcance tras la construcción del hospital de Ifema, tampoco lo hizo con los que ofrecían los hospitales privados. El 29 de abril, la dirigente madrileña aseguró que a mediados de marzo se había creado, "de manera histórica", un "mando único" en la sanidad según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la región, también los 68 privados. Pero la realidad es que, en el caso de los residentes, solo fueron derivados a los hospitales privados aquellos que tenían un seguro privado, una decisión que no consta que se haya tomado en ninguna otra autonomía.

Para concluir, Ayuso también ha criticado que los medios no hagan las mismas preguntas que a ella a "la ministra de Sanidad que se pone tan estupenda, en Cataluña...": "Se protegen entre ellos mismos". "Gestioné una pandemia en solitario y me dejé la vida y la salud. Yo les pido que se dirijan a nosotros", ha vuelto a insistir.

Se puede ver el momento en el que a Ayuso le preguntan por las residencias a partir del minuto 13.45.