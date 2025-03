Sumar ratifica ante Sánchez su rechazo al gasto militar y ve a la OTAN como un "zombi"

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha rechazado este miércoles el compromiso de Pedro Sánchez de aumentar el gasto militar ya que, en su opinión, "España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad", y ha calificado a la OTAN como un "zombi", según recoge EFE. Su portavozen el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado así la postura de su grupo parlamentario durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno para dar cuenta del debate europeo sobre seguridad y defensa.

Para Sumar, una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta "ineficaz" ante amenazas tan complejas como las que afronta Europa, sino que "erosiona" las bases democráticas del proyecto europeo, y cree que el debate sobre la seguridad europea "no se trata de cambiar una palabra, sino de cambiar todo un proyecto".

"No se trata solo de cuánto invertimos, sino de cómo lo hacemos y con qué objetivos estratégicos. Europa ya gasta más que Rusia en defensa, pero esa inversión no se traduce en una mayor capacidad operativa ni en una capacidad disuasoria efectiva", ha afirmado.

La portavoz de Sumar ha reconocido que el contexto internacional ha cambiado y considera que "Europa no puede permanecer impasible ante esta realidad", pero ha incidido en que "reducir la autonomía estratégica de Europa a una carrera de gasto armamentístico sería un error histórico".

Además, ha abogado por que Europa deje de considerar a Estados Unidos como un aliado fiable y construya su propia arquitectura de defensa fuera de la OTAN, a la que ha calificado como una organización en "descomposición" y en "muerte cerebral" que resulta "obsoleta, inoperante e inútil en términos de seguridad global". "Dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente", ha añadido.

En su intervención, Sumar ha advertido también a Sánchez de que la seguridad europea no puede construirse "a costa del bienestar social" y ha vinculado el concepto de defensa a asuntos como la tecnología, la ciberseguridad, la industria y la energía.

Por otro lado, ha planteado recaudar recursos para construir una autonomía estratégica a través de la propuesta de la Unión Europea para fijar un impuesto del 2 % a los 537 multimillonarios europeos, par así no tocar ninguna partida de gasto social.

Y, en alusión a la "barbarie" de Israel en Gaza, ha pedido que España y el conjunto de la Unión Europea actúen y dejen de "seguir mirando hacia otro lado".

Rufián reclama "no más gastar más sino mejor" en defensa y comprar a la industria europea

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado por su parte que no se gaste "más sino mejor" en defensa y que la adquisición de material militar no se haga a la industria estadounidense, sino a la europea. En su turno de palabra, ha manifestado que el "principal problema del rearme europeo es que no será europeo", en referencia a que las compras se harán, a su juicio, a industrias de otros continentes.

Según el republicano, la UE acabará comprando a las empresas estadounidenses porque ese país "no quiere socios, sino siervos" y su presidente, Donald Trump, no va a "permitir" que esas adquisiciones se hagan a compañías extranjeras.

Además, ha advertido de que Trump no se contentará con que la UE invierta 800 mil millones de euros en defensa, una cantidad que ha cuestionado porque, según ha dicho, los 27 ya han gastado suficiente en esta materia.

También ha pedido a las formaciones de izquierda hablar "sin manías" de defensa e "interpelar al máximo de gente posible" sobre los riesgos de la situación actual donde, ha advertido, la OTAN "no es el séptimo de caballería que viene a salvarnos al final de la película".

A su juicio, la alianza transatlántica es "el delegado comercial de la industria armamentística de Estados Unidos en Europa de los últimos 80 años" y ha pedido que las decisiones del presidente ruso, Vladimir Putin, no sirvan para "blanquearla".

Bildu advierte a Sánchez de que "el rearme no es una opción"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha advertido al presidente del Gobierno de que "el rearme no es una opción", por lo que ha dejado claro que no apoyarán un aumento del gasto militar. La diputada vasca ha dicho que "es urgente alejarse y rechazar la carrera armamentística" y apostar por abrir el debate "público, sereno, profundo y responsable" sobre el proyecto europeo, no solo entre las "élites europeas y mundiales".

Ha recalcado que no coinciden con las voces que dicen que el futuro de Europa va de la mano de la carrera armamentística mientras se retrocede en derechos, bienestar y libertades. "El rearme no es una opción para poder vivir", ha aseverado.

Por ello, ha exigido a Sánchez que plantee "soluciones diferentes" al militarismo y el rearme, y le ha advertido de que si la única apuesta desde y para Europa es el plan de rearme de 800.000 millones de euros se estará cometiendo un "error garrafal" del que no participarán ni apoyarán.

Tras señalar que Europa "nos está empujando hacia un escenario de nefastas consecuencias" para el presente y el futuro, ha hecho hincapié en que las consecuencias de los errores que se tomen la sufrirán las mayorías sociales.

Ha concluido su intervención subrayando que difiere con el Gobierno sobre su postura en este asunto, pero le ha tendido la mano para abordar un debate "serio y constructivo" sobre el futuro de Europa.

El PNV pide a Sánchez "concreción" y más "voluntad" para acordar el gasto en defensa

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido por su parte a Sánchez más concreción sobre las medidas que se adopten para aumentar el gasto en defensa, así como una mayor voluntad para llegar a acuerdos y “sacar adelante las cosas”. Ha respondido así al plan para impulsar la industria de defensa y seguridad anunciado para antes del verano por el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso para hablar del nuevo contexto internacional. “Ya no podemos seguir en esa inconcreción", ha exigido a Sánchez, al tiempo que ha apostado por la inversión en I+D+i y en producción europea.

En cuanto a cómo y cuánto destinar al gasto en defensa, el portavoz vasco ha expresado la necesidad de realizar un examen para analizar “qué tenemos en Europa en conjunto” y cómo coordinar los esfuerzos de todos los estados miembros, todo ello ligado a una “política exterior europea unida”.

Esteban se ha referido también a la división en el Gobierno sobre el gasto en defensa y entre los grupos parlamentarios que lo apoyan y ha destacado la importancia de saber si se cuenta con una “mayoría amplia” para llegar a un acuerdo “por encima de alianzas gubernamentales”.

En este sentido, el portavoz del PNV ha pedido estar a la altura de un momento que “trasciende incluso la gobernabilidad del país” y ha avisado de que Europa se "juega" su futuro y el de sus ciudadanos.

Podemos avisa a Sánchez de que el rearme puede llevar a una Tercera Guerra Mundial

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido a Sánchez de que "rearmarse hasta los dientes" aumenta de forma exponencial el riesgo de una tercera guerra mundial, y por ello ha incidido en que lo que necesita España y la Unión Europea es un plan de "desarme".

Durante su comparecencia Belarra ha vuelto a llamar al presidente del Gobierno "señor de la guerra" y lo ha acusado de ser el único responsable de poner a España en riesgo "subiéndose a una carrera armamentística que va con destino a ninguna parte". "Rearmarse hasta los dientes obliga a los demás países a rearmarse. Y el riesgo de que se dispare ese conflicto de manera exponencial y de que ustedes nos lleven a la tercera guerra mundial es enorme", ha asegurado.

"De hecho, señor Sánchez, sospecho que quien está mucho más cerca de invadir un país de la Unión Europea es su jefe, el jefe de la alianza militar atlántica, el señor Donald Trump, que sí ha amenazado con invadir Groenlandia", ha añadido en referencia al presidente de Estados Unidos.

En su opinión, el rearme "no contribuye a la disuasión y muchísimo menos a la distensión de los conflictos", y cree que en este nuevo contexto internacional lo que habría que hacer es apostar por la negociación y la diplomacia a través de un plan de "desarme", como asegura que defiende el papa Francisco.

La líder de Podemos, diputada en el grupo mixto, ha criticado que Sánchez defiende un aumento del gasto en defensa, y ha contrastado la actitud del actual Gobierno con la del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que, según ha recordado, "llegó a la Moncloa agarrado una pancarta en la que ponía 'No a la guerra'".

Además, ha acusado a Sánchez de usar "eufemismos" como la expresión salto tecnológico para "tapar la verdad", ya que afirma que la realidad es que el Gobierno va a aprobar "el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país", y ha señalado que para ello el único socio que le queda en el Congreso es el PP.

"Díganos, señor Sánchez, ¿por qué le faltan ustedes al respeto a la inteligencia de la gente de nuestro país de esta manera? ¿de dónde va a salir ese dinero?", ha preguntado Belarra, que considera que el Gobierno no quiere presentar unos nuevos presupuestos para 2025 porque pretende ocultar que su intención es aumentar el gasto militar a costa de recortes en los servicios públicos.

Para la líder de Podemos, más gasto en defensa no equivale a más seguridad, ya que a su juicio seguridad es saber que te vas a poder independizar en una vivienda digna y asequible, o que la sanidad pública te va a atender a tiempo cuando tienes un cáncer.