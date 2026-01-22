Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena

Tres personas han resultado este jueves heridas leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena, según han informado a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, según recoge EFE.

El accidente se ha producido a las 12:04 horas cuando el tren de vía estrecha que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha impactado contra una grúa ajena a la infraestructura ferroviaria, según Adif.

El accidente en el tren de viajeros que no ha volcado ni descarrilado a consecuencia del impacto, salió a las 11,40 horas de Cartagena con 15 viajeros y previsión de llegada a las 12,15 horas a la pedanía de Los Nietos.

El accidente ha ocurrido entre la diputación cartagenera de Alumbres y la población unionense de La Esperanza, y ha sido notificado al 112 por el centro de mando de Renfe.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos del parque municipal de bomberos, voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que han atendido a tres personas, un herido por varios cortes y otras dos personas con ataques de ansiedad.

La circulación ferroviaria en este tramo ha sido reanudada a primera hora de la tarde. Según ha informado Renfe, la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos quedó interrumpida por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, preguntada por el accidente en la feria internacional de turismo Fitur que se celebra esta semana en Madrid, ha señalado que el tren rozó a su paso con el brazo articulado de un camión grúa, sin que llegara a descarrilar.