Ucrania y Rusia negociarán la paz en Estambul sin Putin ni Zelenski presentes

Ucrania y Rusia tienen previsto celebrar en Estambul la primera ronda de contactos directos en tres años, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aceptara por la tarde enviar un equipo negociador pese a sus críticas a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por no haber aceptado reunirse en persona con él y haber enviado a Turquía un equipo negociador sin ministros o figuras de primer nivel político. De hecho, Rusia ha descartado empezar las conversaciones este jueves y abre la puerta, aunque aún sin confirmación, a comenzarlas el viernes.

“Por respeto al presidente (de EE.UU., Donald) Trump; al alto nivel de la delegación turca y al presidente (de Turquía, Recep Tayyip) Erdogan, y porque queremos tratar de conseguir como mínimo el primer paso hacia la desescalada (...), he decidido enviar a nuestra delegación a Estambul”, declaró Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Ankara tras su reunión con su homólogo turco.

Tras su reunión con Zelenski, Erdogan declaró que existe una "oportunidad histórica" para iniciar negociaciones directas entre ambos bandos y volvió a ofrecerse como anfitrión de un encuentro entre Zelenski y Putin "cuando estén listos".

Con anterioridad, desde Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó a Zelenski de “patético” por exigir reunirse personalmente con Putin y volvió a afirmar que el presidente ucraniano está controlado, entre otros, por los británicos. “(...) van como perros de guía de Zelenski llevándolo por la jungla de la política internacional”, declaró.

Por su parte, la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, llamó a Zelenski “payaso” y “desgraciado” y “persona de dudosos estudios”, al compararle con los integrantes de una delegación rusa cuyo nivel había puesto en duda anteriormente el presidente ucraniano.

Umérov al mando

La delegación ucraniana nombrada por Zelenski incluirá a representantes del Ejército y los servicios de inteligencia y estará encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov, pese a que el homólogo ruso de éste no estará presente en la cita. Conseguir un alto el fuego inmediato de al menos 30 días será la prioridad número uno de Ucrania en la reunión, según ha explicado Zelenski.

Rusia ha enviado a Estambul a un equipo liderado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, el mismo que encabezó las negociaciones con Kiev en Estambul que se celebraron sin llegar a buen término en mayo de 2022.

Rusia ha insistido en presentar las negociaciones que han de celebrarse ahora en Estambul como una continuación de las que tuvieron lugar hace tres años en la metrópolis turca.

Además del Medinski, la delegación rusa estará integrada por un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército ruso.

“Una falta de respeto”

Zelenski ha declarado que la ausencia de Putin u otras figuras de más rango político en estas negociaciones propuestas el pasado domingo por el Kremlin son “una falta de respeto” tanto hacia Erdogan, que actúa de anfitrión, como al presidente de EEUU, Donald Trump.

“Sin hora para la reunión. Sin agenda. Sin una delegación de alto nivel. Es una falta de respeto personal”, declaró el presidente ucraniano.

Trump llegó a plantearse acudir y anunció que enviaría a Estambul al secretario de Estado, Marco Rubio, y a sus dos emisarios para la guerra, Steve Witkoff y Keith Kellogg.

Zelenski ha afirmado que la reunión de las delegaciones ucraniana y rusa podría celebrarse en la noche del jueves o el viernes y contará con la presencia de los representantes de Turquía y de EE.UU.

Reacciones de Trump y de Europa

En plena gira por Oriente Medio, Trump ha asegurado que no habrá avances hacia la paz hasta que no se reúna personalmente con Putin y ha excusado la ausencia del líder del Kremlin en las negociaciones de Turquía. “Él no iba a ir si yo no iba”, declaró el presidente de EE.UU. pese a que él mismo había condicionado la posibilidad de volar a Estambul a la presencia allí de Putin.

Desde la ciudad turca de Antalya, donde la OTAN celebraba una reunión informal, varios ministros de Exteriores de la Alianza le han reprochado a Putin su decisión de no aceptar el reto de Zelenski de reunirse cara a cara.

“El presidente Zelenski está aquí en Turquía preparado para hablar sobre la paz, mientras que Vladímir Putin ha enviado una delegación de bajo nivel solo para ganar tiempo”, declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski.

Su homólogo noruego, Espen Barth Eide, aseguró por su parte que si Putin no está "preparado para dar resultados, habrá más presión, más sanciones y más consecuencias".