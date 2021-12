Unidas Podemos augura la muerte política de Errejón si no se suma al proyecto de Díaz

En enero se cumplirán dos años desde la ruptura de Íñigo Errejón con Podemos. Un anuncio que llegó a través de una carta publicada el día del quinto aniversario del partido, el 17 de enero de 2019. El entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, se encontraba de baja por paternidad, y era Irene Montero, actual ministra de Igualdad y entonces portavoz de la formación en el Congreso, la que se encontraba a los mandos del partido. Errejón asestaba, así, el golpe definitivo a un partido que ayudó a crear, al que le dedicó cinco años, dos ‘Vistalegres’ y en el que libró muchas batallas internas.

La amistad de Iglesias y Errejón se convirtió en un abismo. Uno del todo insalvable. "Cada idea que teníamos era diferente, lo pensábamos y expresábamos todo distinto", narra el segundo en Con todo. De los años veloces al futuro (Planeta, 2021), sus recién publicadas memorias. "En mi silencio me doy cuenta de que no tiene sentido seguir en Podemos, de que ya no es el proyecto que levantamos, de que van a terminar por matarnos a todos, de que no hay demasiado intención de hacer nada para ayudar a ganar el Ayuntamiento y de que en la Comunidad no deben de creer que sea posible lograrlo y servirá para acabar conmigo", razona. "No estoy loco; estoy harto. Y tengo claro que hay más vida y más potencia fuera que dentro".

En la actual dirección de Unidas Podemos difieren de los motivos por los que Errejón decidió escribir estas memorias: algunos opinan que lo hace para promocionarse y reivindicarse, otros aseguran que lo utiliza como terapia, aunque también hay quien lo ve como un "descarado intento de reescribir la historia del partido": "Está completamente sesgado. Hay pasajes enteros que se los inventa. Yo estuve en algunos de los momentos que narra y no sucedieron así", sintetiza un alto cargo. Sin embargo, en lo que sí coinciden todos ellos dentro de Podemos es en que el líder de Más País vive ahora un momento muy complicado porque "Yolanda le ha dejado sin espacio".

El nombre de Errejón es recurrente en las conversaciones con miembros de Podemos, Izquierda Unida (IU) o los comunes de Ada Colau, los partidos integrados en la coalición de Unidas Podemos. En conversación con infoLibre, estas voces aseguran que no lo perciben "como una amenaza", sino "más bien al contrario". "Está esperando a ver si hay un cambio de viento a su favor, al igual que Ciudadanos, pero los dos van camino de desaparecer. Íñigo todavía puede salvarse si se une a Yolanda", sintetizan, en referencia al "proyecto de país" que quiere poner en marcha la vicepresidenta segunda.

En público, el propio Pablo Iglesias ha deseado que Yolanda Díaz sea capaz de llegar "a algún tipo de acuerdo" con su ex número 2 y ha llegado a asegurar que, si alguien puede conseguirlo, es ella. Pero en privado hay quien teme que Errejón sea un "impedimento" para esa alianza. Y, a renglón seguido, añaden: "Si se cierra en banda está muerto políticamente, , quedaría como un irresponsable". Una segunda voz asegura que con la desaparición de Cs y "la izquierda dividida en tres" será "muy complicado que los números salgan" en los próximos comicios generales.

Por su parte, fuentes de Más País aseguran a infoLibre que la relación con la vicepresidenta segunda es "fluida" y destacan su "buen trabajo. "Cada debate debe darse a su debido tiempo. Estamos orgullosos de meter temas cruciales en agenda, como la salud mental, la transición ecológica, la reducción de la jornada laboral a 4 días o 32 horas o la regulación del cannabis. Estos son los temas sobre los que nos encontrarán hablando en el presente y futuro inmediato porque son los que les interesan a la ciudadanía, que no está a campañas electorales", sintetizan.

Errejón: "Todo el mundo habla de la hostia que nos hemos dado"

Tras su marcha de Podemos, Errejón se alió con la exalcaldesa Manuela Carmena para confluir conjuntamente a las elecciones autonómicas y municipales bajo la marca de Más Madrid. Él como candidato a la comunidad y ella al ayuntamiento. Ninguno de ellos logró su principal objetivo: la suma de las fuerzas progresistas. Carmena ganó en la capital pero el pacto de PP, Ciudadanos y Vox devolvió la alcaldía a los primeros, de la mano de José Luis Martínez Almeida. El exdirigente de Podemos se consolidó como tercera fuerza en la Asamblea con 20 escaños, pero a los pocos meses renunció para lanzar su candidatura a nivel nacional con Más País, donde obtuvo un resultado muy alejado de sus aspiraciones: dos escaños. El suyo y el de Inés Sabanés.

"No conseguimos grupo propio en el Parlamento. Todo el mundo hablaba de la hostia que nos habíamos dado. Pero entramos. Dos diputados por Madrid y uno por Valencia, Joan Baldoví", reflexiona Errejón, pese a que el valenciano se presentó bajó su marca, Compromís. "En total son 600.000 votos. A la primera intentona. Esos tres escaños pronto se revalorizarán mucho, pero aquella noche cuesta verlo", confiesa.

"Después de ese fracaso lo más coherente es que hubiera dimitido", valora un cargo con responsabilidades en la Ejecutiva de Unidas Podemos. En ese sentido cree que el precedente de la marcha de Iglesias ha aumentado la presión sobre Errejón, al igual que el hecho de que la actual líder de Más Madrid, Mónica García, se haya mostrado más partidaria de "colaborar" con Díaz.

Hace unas semanas Díaz y García coincidieron en un acto en València, junto con la alcaldesa Ada Colau, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra y la concejala ceutí, Fátima Hamed. Un encuentro que fue definido por la propia Díaz como "el comienzo de algo maravilloso". En aquel acto no participó ningún miembro de la dirección estatal de Podemos, lo que desde algunos sectores del partido se interpretó como un desplante hacia a Montero y la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pero tampoco Errejón acaba de ver con buenos ojos esa alianza. "Lo que él reivindica es un espacio político propio, no una vuelta a los orígenes, y menos después de todo el trayecto recorrido", asegura un dirigente cercano al madrileño.

Díaz recupera el discurso de "la transversalidad"

Pese a las reticencias iniciales, Díaz trabaja ya en la construcción de un "proyecto de país" que "supere las dinámicas de los partidos" y que salga de la "esquinita" del espectro electoral a la izquierda del PSOE, según explica ella misma. Un discurso que recuerda al primer Podemos, el de 2014, con el que Errejón sí que se identificaba.

La vicepresidenta segunda aboga por un proyecto transversal en el que el peso de las formaciones políticas esté diluido, ya que estas, según su criterio, son percibidas como un "obstáculo" por la sociedad. "La sanidad pública no es ni de derechas ni de izquierdas, es de la ciudadanía", afirmó en una reciente entrevista en Radiocable.

Díaz asegura que esa es la máxima que le ha acompañado desde sus primeros años en política, cuando fue teniente de alcalde de su ciudad, Ferrol, y rechaza que ese discurso esté inspirado en Errejón. "Ella ya lo decía antes de que Errejón empezara con sus núcleos irradiadores", bromean desde el entorno de la vicepresidenta segunda. "Me gusta y me reconozco cuando Yolanda Díaz habla de transversalidad", apostillaba el interpelado en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE).

Aunque sus posturas ideológicas se acercan, más lejos parece estar la alianza en Andalucía, donde ya se especula con la posibilidad de un adelanto electoral. Desde Unidas Podemos se muestran "optimistas" de sumar a Andalucía levantaos, la marca autonómica de Más País. En el entorno de Errejón aseguran que es "el mismo debate de siempre" y que la dirección es autónoma para tomar sus propias decisiones, pero hay quien ya apunta que esa alianza supondría quemar una bala antes de tiempo.