Directo | Sánchez evita confrontar con Garzón pero los ministros del PSOE defienden la ganadería intensiva

11:56 h

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano Garcia Page, ha acusado hoy al ministro de Consumo, Alberto Garzón, de "matar moscas con el rabo" como el diablo "cuando no tiene nada que hacer" y le ha pedido que rectifique porque "es de sabios". Pero no ha querido pronunciarse públicamente sobre si debe dimitir, ya que eso se lo dirá privadamente a Pedro Sánchez. No obstante, el presidente castellano manchego, cree que es necesario pactar con el sector una legislación "en condiciones" que equilibre los intereses medioambientales con los de la producción.

A su llegada a la primera reunión del Comité Federal del PSOE este año, Page ha sido preguntado por los periodistas sobre sus afirmaciones en Twitter sobre el ministro de Consumo. "Lo que quiero es que cambie su criterio", ha exclamado y sobre la posibilidad de que dimita o le cese Pedro Sánchez, ha apuntado que las decisiones del presidente del Gobierno son suyas y él se puedo meter. "Doy mi opinión, no se puede hacer daño a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento, me parece de sentido común", ha precisado.

En este sentido, ha añadido que no sabe si Alberto Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal del PSOE de hoy, pero ha querido dejar claro que "hay que acudir al viejo dicho castellano, cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo".