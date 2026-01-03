Estados Unidos ataca Venezuela y el Gobierno de Maduro declara el estado de conmoción exterior en el país
El decreto recoge que se busca "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones y pasar de inmediato a la lucha armada".
Trump habría ordenado ataques dentro de Venezuela, incluidos contra objetivos militares, según CBS
El Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).
Comunicado del Ejecutivo de Maduro
El Gobierno de Venezuela ha denunciado en un comunicado una agresión militar de Estados Unidos contra Caracas y varios estados del país, que califica de violación grave del derecho internacional y de la soberanía nacional, y que atribuye a un intento de apropiación de sus recursos estratégicos y de forzar un cambio de régimen. El comunicado reivindica la resistencia histórica del país frente a injerencias extranjeras, llama a la movilización popular y al respaldo de la Fuerza Armada, anuncia la activación de planes de defensa y la declaración del estado de conmoción exterior, y asegura que llevará el caso a instancias internacionales como la ONU y la CELAC, reservándose el derecho a la legítima defensa y apelando a la solidaridad de América Latina y la comunidad internacional.
A continuación se reproduce íntegramente el comunicado: