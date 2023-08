Urkullu pide un pacto territorial, reinterpretar la Constitución y avanzar hacia una España "plurinacional"

El lehendakari Iñigo Urkullu pide en un artículo de opinión que publica este jueves El País, titulado Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo, un pacto territorial y una reinterpretación de la Constitución: "¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación? y ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?". El político del PNV considera que ha llegado el momento de "dar nuevos pasos" y avanzar hacia una España "plurinacional" con más autogobierno para Euskadi, Galicia y Cataluña, reconociendo así a estos territorios la "capacidad de decidir". "La propuesta es tomar la iniciativa con un planteamiento novedoso y viable desde el punto de vista de su constitucionalidad", asegura.

Para lograrlo, Urkullu propone convocar en el plazo de un año una "convención constitucional" para explorar una "actualización" del modelo territorial y "pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión 'territorial'". "No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro", reconoce.

"Así lo plantearon quienes hace 90 años, el 25 de julio de 1933, constituyeron Galeuzka, una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes. Fue una propuesta constructiva, con una visión de futuro para un nuevo modelo de Estado territorial", recuerda el lehendakari que insiste que "nuestra voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto". "Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado. En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca", asegura Urukullu al tiempo que señala que "no queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad".

Para Urkullu, la Constitución de 1978, aunque "intentó abrir un camino", se quedó "en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá". "No se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades", defiende el lehendakari.

"Ahora, sobre la base de una auténtica voluntad de acuerdo, debemos ser capaces de encontrar los 'mimbres' constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la 'actualización de los derechos históricos', tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución", explica el político vasco. Para Urkullu, este momento es la "ocasión para avanzar" y tener presente "de dónde venimos" y "ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer en esta coyuntura". "Se trata de establecer hacia dónde vamos y lo que tenemos que hacer para lograrlo, porque tenemos la posibilidad de evolucionar progresivamente y desarrollarnos en nuestro ser", concluye el lehendakari.

Este artículo de opinión llega pocas horas después de que Urkullu hablase por teléfono con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la ronda de contactos del conservador con distintos partidos, incluido el PNV, para intentar su investidura los próximos 26 y 27 de septiembre. Según han informado fuentes del Gobierno Vasco y de Génova a Europa Press, la conversación ha sido "franca y provechosa" y han realizado un análisis "del presente y del futuro". No obstante, el lehendakari le ha transmitido que deberá abordar la cuestión de la investidura con los responsables del PNV.