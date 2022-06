Vilalta advierte a Junts: "No nos equivoquemos de adversarios, somos compañeros de viaje"

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, se ha dirigido a Junts, después de que algunos de sus miembros hicieran alusión a los republicanos en su congreso de este sábado: "No nos equivoquemos de adversarios". En declaraciones ante los medios este domingo en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Vilalta ha lamentado las críticas a ERC, cuyos miembros son "compañeros de viaje" de Junts, con los que comparten objetivos, ha dicho.

Vilalta hace estas declaraciones después de que la nueva presidenta de Junts, Laura Borràs, dijera en el congreso de la formación celebrado este sábado que "equivocarse de rival es el primer paso para ceder la victoria al campo contrario". Ha deseado que el congreso haya servido para "ordenar el espacio de la derecha independentista" y le ha pedido a Junts, textualmente, que tenga claras sus prioridades y sea estable, fiable y leal al Govern.

Ha defendido que los adversarios son los que "espían, reprimen y no cumplen con sus compromisos", en referencia al grado de ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña, y ha abogado por la unidad estratégica del independentismo. Preguntada sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, ha asegurado que es el Ejecutivo central el que "no ha cumplido, no está a la altura de estas expectativas, hace pasar por delante el oportunismo o los cálculos electorales".

Por otra parte, ha lamentado que, a su parecer, todavía haya malas prácticas en la administración "en el marco de aquella sociovergencia que demasiados años ha existido en el país", y ha nombrado el caso 3% y el del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En su visita al municipio, ha defendido a la alcaldesa Adriana Delgado —exmiembro de la Mesa del Parlament—, por estar "perseguida por la justicia y el Estado español", acusada de desobediencia grave al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista.