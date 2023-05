Vox asciende a cabeza de lista al excandidato de Democracia Nacional que llamó "zorras machorras" a las feministas

La trayectoria del candidato a alcalde en el que se detiene esta información cuenta al menos dos historias más. La primera, la historia de la impunidad de las conductas antidemocráticas, insultantes u ofensivas que jalonan el currículo de algunos de los cuadros de Vox. La segunda, la historia de la posibilidad que Vox brinda a militantes extremistas de presentar, bajo unas siglas ya homologadas, las mismas ideas que antes defendían en formaciones estigmatizadas y marginales. Al caso: el partido de Santiago Abascal ha colocado como cabeza de lista en San Juan de Aznalfarache (Sevilla, más de 22.000 habitantes) a Ángel Bordas, un antiguo candidato de Democracia Nacional que tachó públicamente a las feministas de "zorras machorras", entre otros múltiples insultos a adversarios políticos, colectivos y minorías.

El partido, que abrió la puerta a sancionar a Bordas en su "comité de garantías" cuando en 2019 infoLibre reveló sus mensajes y vinculaciones pasadas, ha acabado aupándolo a la cabecera de una papeleta. Y lo hace en una plaza singularmente delicada, San Juan, un municipio del área metropolitana de la capital donde la cuestión de la inmigración es material inflamable. Esa es la carta que juega Bordas, que en el pasado ha usado en numerosas ocasiones el término despectivo "moros". Ahora se presenta con la promesa de acabar con las ayudas a "inadaptados" e "inmigrantes ilegales", a los que vincula con la delincuencia y a los que acusa de recibir una "paguita" todos los meses "mientras muchas familias españolas no llegan a fin de mes". "Importamos lo peor de cada casa", escribió en noviembre de 2022 junto a una noticia sobre un ataque con armas blancas en Sevilla, que él atribuyó a "bandas latinas".

Es la segunda vez que Bordas se presenta a alcalde de San Juan. Ya lo hizo en 2015, con un partido marginal, el Partido por la Libertad (PxL), surgido a imagen y semejanza de la Plataforma X Catalunya de Josep Anglada. Su mensaje central era "primero, los de casa" y vinculaba la inmigración con la "inseguridad, la prostitución y las drogas". Cosechó 292 votos y ningún concejal. Ahora regresa al frente de una organización mucho mayor, Vox, el tercer partido en el Congreso y que ya cuenta con un concejal en San Juan, un municipio en el que entre el PSOE (9) y Adelante Andalucía (3) suman 12 ediles de 21. El PP y Vox aspiran ahora a apear al alcalde del PSOE, Fernando Zamora. ¿Tienen opciones? Una de las imágenes más comentadas de la campaña en Andalucía ha sido la de Juan Manuel Moreno (PP), ovacionado en las calles de un barrio popular de San Juan, uno de los municipios de menor renta de la corona metropolitana.

infoLibre contactó con Vox –tanto en Andalucía como en España– para preguntar en qué quedaron las medidas anunciadas en 2019 y si Bordas, con estos antecedentes, es una persona idónea para encabezar su candidatura en San Juan de Aznalfarache. No hubo respuesta. Tampoco contestó a este periódico Ángel Bordas [ver La Caja Negra]. Sí lo ha hecho en anteriores conversaciones con este periódico, en 2019 y 2022. En dichas declaraciones, Bordas ha negado profesar ideologías totalitarias ("Si me quieren decir fascista o nazi, me río. Siempre he sido demócrata, patriota pero nada radical"), así como "racista" u "homófobo" ("Tengo amigos homosexuales, me llevo muy bien con ellos y saben que estoy en contra del lobby LGTBi"). En cuanto a su militancia pasada, la da por superada con su entrada en Vox. ¿Y los tuits? Ninguno de los citados en este artículo siguen en su cuenta. "En ningún caso provocaban delitos de odio, es más, las asociaciones de aquí [Sevilla] me han denunciado en Fiscalía y se han archivado", afirmó en 2019.

Candidatura con Democracia Nacional e insultos

La carrera de Bordas en Vox ha tenido altibajos. Abogado de profesión y bregado por años de militancia previa, figuró como "coordinador" de Vox en Sevilla capital al menos hasta junio de 2019, cuando infoLibre publicó una información sobre sus antecedentes. Bordas, figura de prolongada trayectoria en organizaciones antiinmigración en Sevilla, había sido candidato en la lista de Democracia Nacional en las elecciones europeas de 1999. En la misma lista iba también Manuel Canduela, que más tarde fue líder de Democracia Nacional, histórico militante de movimientos que han sido frecuentemente calificados como "neonazis". Este partido ha sido desde su fundación en 1995 refugio de militantes de grupos considerados "neonazis" o "filofascistas". Bordas ha negado serlo.

El rastro de la actividad de Bordas en las redes sociales está plagado de insultos y mensajes de cariz xenófobo, homófobo y machista. En diciembre de 2013 llamó a IU "panda de comerabos [sic] comunista". Al que fuera candidato de IU a la alcaldía de Sevilla Daniel González Rojas, homosexual, le dijo aquel mismo mes que le gusta "poner el culito". En un mensaje de enero de 2014, se refirió a las feministas como "zorras machorras del aborto libre". En diciembre de 2013 escribió: "¿Hay algún desesperado que pueda estar con una feminista de las de 'nosotras parimos nosotras decidimos'? Ojalá no tengan nunca descendencia".

En cuanto a sus mensajes sobre la inmigración, escribió estos: "Joder a moros y portugueses en el mismo día... Grande España" (junio de 2018); "Moros, si no os gusta la palabra, ¡puerta! ¡Nadie os ha pedido opinión!" (enero de 2014). Otro tuit de Bordas, en este caso de abril de 2021, da idea de su opinión sobre el franquismo. "Asco de Franco decían", escribía junto a una noticia que señalaba: "El salario de los jóvenes es hoy hasta un 50% más bajo que hace 40 años".

Un supuesto expediente

Tras la publicación en 2019 de la primera información de este periódico sobre los antecedentes de Bordas, Vox, a través de Iván Espinosa de los Monteros, intentó primero negar que fuera su coordinador en Sevilla. Pero este periódico aportó las pruebas. ¿Qué hizo el partido? Finalmente anunció que estudiaría el caso el "comité de garantías" para posibles "medidas disciplinarias". "Rechazamos [...] ese tipo de comentarios que se hicieron antes de que esta persona estuviera en nuestro partido", acabó afirmando Vox ante las preguntas de este periódico. Pero lo cierto es que de las "medidas disciplinarias" nada más se supo. Al contrario, Bordas ha terminado convirtiéndose en candidato de la formación en un municipio de la comarca del Aljarafe donde pretende sacar rédito del discurso antiinmigración. El despliegue del partido ultraderechista es notable en la ciudad, con importante presencia de sus símbolos.

Vox siempre ha tratado de disimular sus lazos con figuras a las que pueda atribuirse relación con la órbita "neonazi", como en múltiples ocasiones se ha etiquetado a Democracia Nacional. No obstante, la formación de Abascal no ha querido prescindir de cuadros formados en el activismo político callejero, como es el caso de Bordas, próximo a Javier Cortés, el notorio defensor de Franco que preside el grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía y que es señalado como un valor en alza dentro de la formación. Bordas ya formó parte de la lista de Vox por Sevilla en las últimas autonómicas, aunque en un puesto sin opciones de salida, concretamente el 9. Ahora sigue su progresión. Un conocedor de las interioridades del partido en Sevilla señala que en Vox "ya casi nadie disimula" y que el sector "más a la derecha", vinculado al sindicato Solidaridad, está cogiendo "cada vez más fuerza y visibilidad".

