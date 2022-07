Olona convierte a un defensor de Franco en su lugarteniente en Andalucía

Al lado de Macarena Olona se sienta, en el recién constituido Parlamento andaluz, un diputado con aire de ejecutivo al que la líder de Vox dedica un trato preferente, con gestos que evidencian que no es uno más en el grupo de 14. Impecablemente trajeado, corbata verde, este profesional del sector bancario, cabeza de lista por Sevilla en las elecciones del 19 de junio y presidente del partido en la provincia, es Javier Cortés. Al menos desde 2014 es hombre de referencia en Andalucía de Santiago Abascal. Porque hay cosas que unen. Ambos compartieron en marzo de 2015 aquel episodio, entonces patético y hoy mitificado, del acto megáfono en mano en un banco de Los Remedios ante cuatro gatos mal contados, cuando casi nadie daba un duro por Vox [ver aquí y aquí las imágenes].

Ha llovido desde entonces. Sin hacer demasiado ruido, con el pedigrí interno que le da haber vivido las vacas flacas, Cortés ha ido ganando posiciones hasta convertirse en portavoz adjunto del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, justo a la vera de Olona.

Sí, Cortés parece tener un brillante futuro político. Pero desde luego también tiene un pasado. Y no sólo por la foto en el famoso banco.

infoLibre trasladó a Cortés a través de su partido una amplia relación de elementos recogidos en esta información y la solicitud de una conversación sobre los mismos antes de su publicación, o bien una contestación por correo electrónico. No hubo respuesta, pese a la insistencia.

Mensajes sobre Franco en Facebook

A diferencia de su amigo Ángel Bordas, compañero de partido y de obsesiones políticas –inmigración, okupación o corrupción sindical, entre otras–, Cortés ha dejado pocas huellas de sus tiempos mozos. Pero quedan las suficientes para aproximarnos a su posición sobre Francisco Franco, un interesante indicador de ubicación ideológica.

Leamos –sin editar, tal cual los escribió Cortés– el rastro de sus propios comentarios en su cuenta de Facebook, donde este jueves compartía las imágenes de su debut como parlamentario en la XII legislatura y donde se presenta como presidente de Vox en Sevilla. Es decir, los que se reproducen a continuación son comentarios que este parlamentario mantiene publicados en un espacio de difusión de su actividad e ideas políticas:

– "Viendo a Francis Franco en intereconomia, todo un señor defendiendo a su abuelo. Igualito que [el entonces concejal de IU Antonio Rodrigo] Torrijos defendiendo la memoria histórica, siempre habrá señores! qué se acaben las dos Españas!" (septiembre de 2011).

– "Hace falta un cambio político en este país de acomplejados. No es posible que Francisco Largo Caballero, colaborador con la Dictadura de 1923, golpista en 1934, prosoviético chequista en 1936-39, tenga una estatua en Madrid y Francisco Fran...co ya no la tenga, precisamente por golpista. Eso no es ni reconciliación ni igualdad" (mayo de 2013).

– "Después de más de tres décadas en el poder [el PSOE] ha dejado una Andalucía proporcionalmente más pobre que el Régimen de Franco" (junio de 2013).

En agosto de 2018, Cortés compartía una entrevista al general del Ejército en la reserva Manuel Fernández-Monzón, cuyo titular en la web de La Sexta era: "Franco dejó a su muerte un país magnífico". En la entrevista, decía también Fernández-Monzón que la "figura militar" de Franco es "inigualable" y "gigantesca". ¿El comentario de Cortés a la entrevista a Fernández-Monzón? "A sus órdenes mi general".

Mano a mano con Ángel Bordas

Cortés guarda estrecha relación con Ángel Bordas, excoordinador de Vox en Sevilla ciudad que acumula un largo historial de mensajes de cariz xenófobo, homófobo y machista, tal y como desveló infoLibre. "Cortés y Bordas han ido siempre en paralelo; Bordas, más lanzado. Cortés, más en segunda línea", señala un integrante del movimiento activista de izquierdas en Sevilla que ha rivalizado con ambos.

Amigos desde la infancia, las trayectorias de Cortés y Bordas están ligadas. Ahora bien, algo importante en política los diferencia: la imagen.

Bordas ha pasado por las listas de Democracia Nacional, partido considerado en la órbita neonazi, y son conocidos sus múltiples exabruptos, por todo lo cual carga con el estigma de la radicalidad. Su papel ha quedado limitado al de coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, en el área metropolitana de Sevilla, y de activista del pseudosindicato Solidaridad. Figuró en las listas de las últimas autonómicas, pero sin opciones de salida.

En cambio, Cortés no parece tener techo. Es más, destaca como una de las figuras con más proyección en Andalucía del partido, al que representa en apariciones en Canal Sur. "El otro galáctico de Vox para conquistar la Junta", lo presentaba un digital afín a Vox durante la precampaña. Su relevancia fue reconocida con el puesto de número uno por Sevilla el 19 de junio. Así era presentado por su partido: "Economista. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Desde 2020 es presidente de Vox Sevilla. Javier es un gran amante de la naturaleza y entre sus aficiones se encuentran la caza y el montañismo".

Una figura en ascenso

Desde la noche del 19J, Cortés aparece una y otra vez con Olona, de la que se ha convertido en un destacado lugarteniente. En la intervención de la candidata tras conocerse los resultados del 19 de junio –una decepción para Vox–, Olona llamó a subir al estrado a "Javi Cortés". El parlamentario electo subió entre gritos de "¡Javi, Javi!" de la multitud y se abrazó a Abascal, Macarena Olona, Jorge Buxadé, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. Ahí se quedó, en el estrado, entre los grandes.

Diez días después, llegó el espaldarazo. Olona anunció que Cortés será su portavoz adjunto en el grupo de Vox. En la bancada de Vox, Olona ya ha sentado al cabeza de lista por Sevilla a su lado, como se vio en la sesión de constitución del Parlamento este jueves. Esta es la primera foto que publicó desde su escaño la portavoz, antes de que ambos juraran sus cargos.

El nombramiento de Cortés y los gestos de proximidad de Olona son especialmente relevantes cuando la permanencia en Andalucía a medio-largo plazo de la candidata empadronada en Salobreña está en entredicho. Preguntada sobre si volvería al Congreso en 2023, Olona ha respondido: “No puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que esté por venir”.

Mientras Dios decide, lo que sí sabemos es cuál es el diputado con el que más complicidad muestra, el mismo que Abascal tiene como referente en el sur: Javier Cortés.

Foro Sevilla Nuestra

A diferencia de Bordas, Cortés no tiene su imagen asociada a los movimientos de agitación previos a Vox en el campo de la derecha extrema centrada en el rechazo a la inmigración y el Estado de las autonomías, entre otros temas clave. Pero lo cierto es que ahí ha estado, desde hace más de una década, mano a mano con Bordas en Sevilla.

La organización que ha vertebrado la colaboración entre ambos fue –antes de Vox– el Foro Sevilla Nuestra (FSN), una "plataforma cívica" de ciudadanos "preocupados por los problemas generados por la inmigración descontrolada", así como en lucha contra la delincuencia, la droga, el aborto, la corrupción y los sindicatos de clase.

El Foro Sevilla Nuestra empezó a lograr repercusión a raíz de sus actos del Día de la Hispanidad de 2010 y 2011, con Cortés ya como protagonista, y despegó gracias a una polémica por el intento de esta asociación de suspender una concierto en Sevilla del grupo vasco Soziedad Alkoholika, asunto que cosechó no pocos titulares en la prensa local, con Cortés obteniendo presencia mediática.

Cortés ha actuado como representante en público del FSN al menos desde octubre de 2010, cuando tomó la palabra en el Día de la Hispanidad para cargar contra la "Barcelona paleta" por la prohibición de los toros. En octubre de 2011 ya era vicepresidente.

Llegó a la presidencia del FSN, sucediendo al propio Bordas, en abril de 2013 y permaneció en el cargo hasta febrero de 2014, antes de dar el salto a Vox. Siendo presidente del FSN, la organización colaboró con el pseudosindicato Manos Limpias. Cortés dejó el liderazgo del FSN a Juan María del Pino, proveniente del mundo del asociacionismo católico en la educación, aunque ha seguido vinculado a la asociación y dándole apoyo desde Vox.

El FSN ha sido señalado por la Coordinadora Antifascista de Sevilla por sus campañas de "xenofobia", entre ellas una en 2012 que trató de forzar el desalojo de un asentamiento de rumanos. La Red Unitaria contra el Fascismo y el Racismo identifica a Cortés como antiguo responsable del "xenófobo Foro Sevilla Nuestra" y como "conocido dirigente ultra". "Foro Sevilla Nuestra es una asociación creada por el abogado Ángel Bordas, motivo de polémicas por organizar patrullas ciudadanas contra inmigrantes [...]'", explica en su blog Xavier Rius, periodista especializado en extrema derecha y autor de Els ultres són aquí, que emparenta la asociación FSN con Plataforma X Catalunya.

Bordas y Cortés comparten la obsesión con la inmigración. Si Bordas ha publicado mensajes como "'Moros', si no os gusta la palabra, ¡puerta! ¡Nadie os ha pedido opinión!", Cortés difundía en agosto de 2019 una supuesta noticia de El Toro TV sobre guardias civiles heridos en un salto a la valla de Melilla y comentaba sobre los inmigrantes: "Ahora recibirán ayudas que nuestros pensionistas y parados de larga duración no tienen". Cortés y Bordas han hecho campaña contra la construcción de mezquitas en Sevilla. El propio Cortés, durante la pandemia, grababa y difundía un vídeo a las puertas de un templo musulmán en Ponce de León para denunciar comportamientos que impedían "avanzar con seguridad en la desescalada".

Con Cortés al frente, Vox Sevilla ha mantenido una línea de colaboración con el FSN, por ejemplo en la campaña lanzada en noviembre de 2018 por la asociación para evitar que el cómico Dani Mateo, "bufón de la corte progre", actuase en la capital andaluza.

El salto a Vox

Después de su etapa como presidente del FSN, Cortés ha hecho carrera en Vox. Hay constancia de su implicación en el partido al menos desde julio de 2014. Abascal lo identificó desde los primeros pasos de la formación, fundada en diciembre de 2013, como su referente en Sevilla. Cortés acompañó a Abascal a la presentación de su libro No me rindo, en julio de 2014. Abascal le prestó apoyo en septiembre de aquel año después de que Cortés fuera objeto de una querella del entonces líder de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, por acusarlo de "corrupción". En noviembre de 2014 Abascal y Cortés volvieron a coincidir en un acto a favor de la cadena perpetua. Luego vino el acto en Los Remedios, hoy mitificado hasta el punto de que Vox ha vuelto allí a un mitin durante la última campaña, ahora logrando abarrotar la calle Asunción que tan vacía estaba en 2015.

Cortés ya acompañaba a Abascal durante la antesala de las elecciones andaluzas de 2015. Por ejemplo, fue con el jefe del partido a Marinaleda (Sevilla) a exigir al ayuntamiento del fortín izquierdista la colocación de la bandera de España en el edificio consistorial. También participó por las mismas fechas en una peregrinación a Gibraltar, a la que también fueron Santiago Abascal y Francisco Serrano.

Aunque Vox sólo identifica a Cortés en su web como presidente del partido en la provincia de Sevilla desde octubre de 2020, hay huellas anteriores –muy anteriores– de sus responsabilidades orgánicas. La Revuelta, un espacio de debate cultural y político de corte tradicionalista en Sevilla, cita a Cortés como "presidente" de Vox en Sevilla –no aclara si local o provincial– en noviembre de 2014. Abascal se refiere a él como "presidente" del "comité ejecutivo" de Vox en Sevilla en enero de 2015. Lleva más de un lustro en el candelero, pero sin cargo público. Hasta ahora, que empieza a apuntar alto.