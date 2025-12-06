Vox mantiene su negativa a coincidir con el Gobierno en el Día de la Constitución

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha acudido este martes al Congreso para explicar que su partido no va a participar en los actos organizados por las Cortes con motivo del Día de la Constitución, porque no está dispuesto a compartir espacio con el Gobierno y dar "una imagen de normalidad que no es cierta".

En declaraciones en el patio del Congreso, Millán ha asegurado que no van a participar en ninguna celebración junto a un Gobierno que todos los días da un paso más "en las escaleras del sótano de la inmoralidad" y que se encuentra "cercado por la corrupción" política y económica, ha denunciado.

"No podemos compartir espacio con un Gobierno que está pisoteando la unidad nacional, los símbolos de todos los españoles, que se encuentra en mitad de una negociación con el separatismo para seguir cediéndole lo que es de todos los españoles con tal de permanecer un rato mas en el poder", ha señalado en referencia a los acuerdos del PSOE con Junts.

Preguntada por el apoyo de Vox a la proposición de ley de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, cuya tramitación avanza en el Congreso también con el apoyo del PSOE, Millán ha subrayado que llevan medidas contra ese problema en su programa desde 2014 y ha estimado que son los socialistas quienes deben explicar su cambio de posición, tras haber negado el incremento de la inseguridad y la violencia en las calles.