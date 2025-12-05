RTVE califica de "farsa" la votación de la UER que permite a Israel seguir en Eurovisión

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha acusado a Israel de "maniobrar en la sombra durante meses" para estar presente en Eurovisión y ha calificado de "farsa" las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que han permitido su permanencia en el certamen.

Lo ha hecho en un mensaje difundido en su perfil de la red social X un día después de que RTVE anunciara la retirada de España del Festival de Eurovisión, lo que implica además que la corporación pública no emitirá la final del festival, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

"Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", ha criticado López.

Para el presidente de RTVE, el principal argumento esgrimido por la UER "ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora. Israel y su gobierno seguirán utilizando el festival como consideren oportuno", ha lamentado.

"Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio", ha añadido López, quien censura además que en las últimas horas, la Unión Europea de Radiodifusión haya consentido "ataques muy graves" a RTVE, "calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado".

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del certamen por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso.

Pese a la retirada de España del concurso musical europeo, RTVE ha aclarado que su compromiso con la celebración del Benidorm Fest "sigue intacto".