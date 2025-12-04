Transparencia total
GAZA

Israel ha asesinado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

  • La cifra ha sido facilitada por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario
  • Israel ha asesinado al menos a 70.125 palestinos desde octubre de 2023, aunque aún hay miles de cuerpos desaparecidos bajo los escombros
Palestinos caminan cerca del antiguo cementerio destruido en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 4 de diciembre de 2025.
Palestinos caminan cerca del antiguo cementerio destruido en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 4 de diciembre de 2025. MOHAMMED SABER (EFE/EPA)

Al menos 366 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron este miércoles los cuerpos de ocho fallecidos, seis de ellos asesinados a lo largo del miércoles y dos recuperados de entre los escombros. Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 938.

Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado. Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 619 cuerpos -en su recuento más actualizado- sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su genocidio en Gaza en octubre de 2023, un total de 70.125 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes y 171.015 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

