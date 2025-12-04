Israel ha asesinado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Al menos 366 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron este miércoles los cuerpos de ocho fallecidos, seis de ellos asesinados a lo largo del miércoles y dos recuperados de entre los escombros. Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 938.

Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado. Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 619 cuerpos -en su recuento más actualizado- sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su genocidio en Gaza en octubre de 2023, un total de 70.125 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes y 171.015 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.