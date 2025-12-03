Israel anuncia que reabrirá en los próximos días el cruce de Rahaf para la salida de gazatíes a Egipto

Israel anunció este martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial, según informa EFE.

"De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto", indicó en una nota el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

El comunicado especifica que la salida de los gazatíes a través del cruce de Rafah se facilitará mediante "la coordinación con Egipto, tras la aprobación de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", de forma similar al mecanismo que funcionó en enero de 2025.

Hasta ahora solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

La ofensiva y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades, también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el transito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mantenido anteriormente que la apertura del paso de Rafah "se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado".

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50% del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.