Vox niega haber filtrado datos personales de Ortega Smith tras la denuncia del diputado madrileño

Vox ha negado este lunes que se haya producido ninguna filtración de datos personales del diputado Javier Ortega-Smith y ha afirmado que su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos carece de base jurídica.

En un comunicado, el partido liderado por Santiago Abascal ha dicho que jamás se han revelado datos personales a terceros y que las acusaciones formuladas por el diputado no tienen base jurídica, ya que Vox se ha limitado a emitir un comunicado en el que "no hay contenido alguno del expediente abierto" y tan sólo aparece la decisión del Comité de Garantías del partido.

El exsecretario general de Vox ha asegurado este lunes en una entrevista en OndaMadrid que ha denunciado a la formación por "filtrar" la mencionada resolución de expulsarle definitivamente del partido sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ha afirmado además que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité, al que ha retado a echarle también del grupo parlamentario del Congreso, del que solo se irá si le expulsan sus compañeros, ha dicho.

Según ha precisado Vox en el comunicado, las actuaciones internas del partido se realizan conforme a la Ley de partidos, los Estatutos y al sistema de cumplimiento normativo, que obliga a tramitar y documentar las comunicaciones recibidas, documentos que son "plenamente conocidos" por Ortega-Smith. Por ello, señala la formación, "sorprende sobremanera" que se confunda el deber del partido de ser transparente con "una filtración de datos de carácter personal que en ningún caso se ha producido".