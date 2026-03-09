El expresidente de Vox en Murcia pasa al grupo mixto de la Asamblea, junto a Podemos e IU

La Mesa de la Asamblea de Murcia ha adscrito formalmente este lunes al destituido presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, al grupo parlamentario Mixto, del que también forman parte la diputada de Podemos María Marín y el de IU-V José Luis Álvarez-Castellanos, según recoge EFE.

Con el acuerdo queda resuelto el futuro de Antelo, cuya sustitución como portavoz fue solicitada por la mayoría de los diputados del grupo Vox la pasada semana ante la Mesa de la Asamblea regional, sin que se llegara a dar trámite tras avisar el afectado de que su firma digital había sido usada sin su consentimiento.

Tras la denuncia de Antelo ante los medios de comunicación por una posible usurpación de firma y de falsedad en documento público, el grupo Vox presentó un nuevo escrito solicitando en esta ocasión la expulsión del todavía portavoz del grupo, que es la que este lunes ha tramitado la Mesa de la Cámara.

En declaraciones a EFE, Antelo ha dicho que "siempre" cumple su palabra, "tenga el coste que tenga", y que "nada va a cambiar" en su trabajo a partir de ahora. "Siempre haré lo mismo, trabajar para que los acuerdos presupuestarios (con el PP) lleguen a buen término".

La destitución del líder regional de Vox y expresidente de la Región de Murcia durante siete meses, hasta la ruptura del pacto de gobierno con el PP, provocó la semana pasada la dimisión del hasta entonces portavoz del partido en el Ayuntamiento de Cartagena, Diego Salinas, y este lunes la de su homólogo en Totana, Marcos Cano.

Marcos Cano ha explicado que renuncia al cargo y se da de baja del partido como muestra de apoyo a Antelo, del que ha valorado su buen trabajo como presidente y su trayectoria en el partido.

"Hay piedras en el camino pero algunas son insuperables", ha opinado el exconcejal de la formación, quien sostiene que "la decepción por el trato dado a Antelo ha sido determinante y no podemos pedir ya la confianza en este proyecto".

Junto a su dimisión como concejal han presentado este lunes su baja en Vox una docena de personas integrantes del "equipo de trabajo" en la población y que, según Cano, eran las encargadas de las redes sociales o de representar al partido en mesas redondas y actos públicos.